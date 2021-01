Ciencia.-Trabajando fuera de la Estación Espacial sujetos al brazo robótico

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Astronautas de la NASA protagonizaron este 27 de enero una audaz caminata espacial para instalar una nueva antena en el módulo europeo Columbus de la Estación Espacial Internacional.

Sujetos al brazo robótico de la estación, conocido como Canadarm, con el que se trasladaron hasta la zona de trabajo, Mike Hopkins y Victor Glover trabajaron para completar el montaje de cables y antenas para la plataforma de cargas útiles científicas "Bartolomeo" fuera del módulo Columbus.

Imágenes asmobrosas de la operación fueron difundidas en la cuenta de Twitter del complejo orbital.

This awesome view shows the @SpaceX #CrewDragon behind @AstroVicGlover attached to the #Canadarm2 while working on @ESA's #Bartolomeo science platform. #AskNASA | https://t.co/yuOTrYN8CV pic.twitter.com/GtjqJ7FCmv

— International Space Station (@Space_Station) January 27, 2021