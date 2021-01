Irán/Israel.- Irán denuncia una "guerra psicológica" de Israel y pide a Biden que se distancie de la política de Trump

El jefe del Ejército de Israel dijo el martes que el país prepara nuevos "planes operativos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Las autoridades de Irán han denunciado este miércoles la existencia de una "guerra psicológica" por parte de Israel y han reclamado al nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, que se distancie de las políticas de Donald Trump, después de que Israel apuntara a nuevos "planes operativos" a nivel militar.

El jefe de la oficina de la Presidencia iraní, Mahmud Vaezi, ha resaltado que tanto Irán como los países de la región "están familiarizados con el lenguaje de los funcionarios del régimen sionista" y ha recalcado que el Ejército y la Guardia Revolucionaria están preparados para defender al país.

"No tenemos intención de lanzar una ofensiva o iniciar una guerra, pero somos serios a la hora de defender al país", ha dicho, antes de recalcar que "algunos funcionarios del régimen sionista piensan que Washington aceptará todo lo que digan".

"Hubo una vez alguien llamado Trump con un yerno (Jared Kushner) que eran unos matones de los sionistas e hicieron trabajos en Washington, imponiendo algunas opiniones del régimen sionista", ha apuntado, según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim.

Por ello, ha recalcado que "la vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear y la retirada de las sanciones (contra Irán) es un asunto al que se oponen firmemente el régimen sionista y algunos países árabes de la región hostiles (a Teherán), como Arabia Saudí".

"Están intentándolo con fuerza. Han lanzado 'lobbies' en Washington. Están constantemente intentando evitarlo", ha zanjado Vaezi, en referencia a la posible vuelta de Estados Unidos al acuerdo nuclear de 2015, que Washington abandonó unilateralmente en 2018 por orden de Trump.

Las palabras de Vaezi han llegado un día después de que el jefe del Ejército israelí, Aviv Kohavi, dijera que sería "malo" que Estados Unidos volviera al acuerdo nuclear. "No es lo correcto", sostuvo, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

"Irán puede decidir si quiere avanzar en una bomba, ya sea de forma encubierta o de forma provocativa. Ante este análisis básico, he ordenado al Ejército que prepare planes operativos, además de los existentes. Estamos estudiando estos planes y los desarrollaremos durante el próximo año", afirmó.

Asimismo, explicó que "la situación estratégica del Estado de Israel está en una tendencia de mejora" y alertó de que "todo puede cambiar". "Igual que hemos tenido éxito, el enemigo puede tener éxito", dijo.

Así, pidió mantener la inversión en las Fuerzas Armadas pese a las "dificultades sociales". "Vivimos con la gente. Somos el Ejército del pueblo, pero tengo que decir que los cohetes y misiles de Hamás, Hezbolá e Irán no tosen ni enferman con coronavirus", argumentó.

"Según nuestros datos de Inteligencia, no contamos con datos de que los enemigos hayan reducido sus esfuerzos para hacerse más fuertes. El rearme continúa. Las guerras pueden ocurrir incluso aunque no sean planeadas. Lo hemos experimentado durante las últimas décadas", manifestó.

Por ello, Kohavi incidió en que el Ejército de Israel "debe ser fuerte" y "estar preparado". "Debe ser relevante, capaz y operativo en todo momento", sostuvo, antes de recalcar que "en general, ninguno de los enemigos quiere iniciar nada" contra Israel.

"Todas sus acciones, casi sin excepción, son en respuesta a nuestras acciones, no acciones que ellos iniciaron. Cuando deciden iniciar un ataque, experimentan dificultades y deciden abandonar su forma de actuar", puntualizó.

Por último, insistió en que "no se ven, al menos por ahora, si bien esto puede cambiar, que ninguno de los enemigos o de los países de los alrededores con un plan beligerante o que quieran o consideren iniciar una guerra o una operación a gran escala contra Israel".