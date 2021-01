Secretario de Gobierno de la CDMX es hospitalizado por Covid-19

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Alfonso Suárez del Real, informó que volvió a contagiarse de Covid-19, por lo que se hospitalizó para evitar complicaciones de la enfermedad.

Durante su ausencia, el subsecretario de Gobierno, Efraín Morales, estará al frente de dicha dependencia.

Suárez del Real dio a conocer la noticia en su cuenta de Twitter, en donde escribió: “Quiero informarles que volví a dar positivo a la prueba para detectar Covid-19. He respondido bien al tratamiento y me encuentro hospitalizado para prevenir cualquier complicación. El subsecretario, Efraín Morales, está al pendiente de las actividades de la @SeGobCDMX”.

La primera vez que el funcionario capitalino se enfermó fue el pasado 10 de agosto, por lo que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se aisló en su domicilio.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, escribió en Twitter.

