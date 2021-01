China.- Pekín insiste en que "no hay genocidio" en Xinjiang tras las consideraciones de la Administración Biden

PEKÍN, 28 (DPA/EP)

El Gobierno de China ha insistido en que "no hay genocidio" alguno en la región de Xinjiang, un día después de que el nuevos secretario de Estado, Antony Blinken, respaldase la catalogación que hizo la Administración de Donald Trump de los abusos cometidos contra minorías en esa zona del gigante asiático.

"Lo diré tres veces, porque es muy importante: no hay genocidio en China, no hay genocidio en China, no hay genocidio en China", ha reiterado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Zhao Lijian, en una declaración este jueves ante los periodistas.

Antes de asumir la Presidencia de Estados Unidos, Joe Biden ya se había pronunciado a favor de considerar como genocidio los abusos contra la minoría uigur en Xinjiang y el Gobierno de Trump dio el paso solo un día antes de que se produjese el traspaso de poderes.

Blinken, que compareció el miércoles por primera vez ante los medios, se mantuvo en la misma línea, que también apoyan organizaciones internacionales en defensa de los Derechos Humanos. "Mi opinión sigue siendo que se ha cometido genocidio", declaró.

Sin embargo, para Pekín, Xinjiang atraviesa ahora "el periodo de más éxito" de su historia, en el que sus habitantes viven "felices" gracias a todo tipo de avances sociales y económicos. Pekín no ha reconocido la existencia de los campos de 'reeducación' donde se habría trasladado a miles de uigures.