Fútbol.- Toni Freixa habla de "flagrante deslealtad" de Laporta al club y pide "respeto" al Barça

"Esta campaña de hacerse con el club sin poder votar entiendo que es para que el club acabe siendo una SAD"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Toni Freixa ha calificado de "flagrante deslealtad" la del expresidente y rival electoral Joan Laporta hacia el club blaugrana por una carta enviada a la Comisión Gestora sobre su actividad y sobre el fichaje de Èric Garcia, y por ello pide "respeto" a la entidad por parte de todos.

"Es una flagrante deslealtad al club. Les digo a los miembros de la Gestora que no tengan miedo, que no se sientan amenazadas, y que el fichaje de Èric Garcia es el fichaje. Es el momento de asegurar su contratación, que seguramente llegará a ser el capitán del Barça. Pedimos a la Gestora que no se sientan amenazadas y que suscriban el fichaje de Garcia para que venga libre", manifestó en rueda de prensa.

Palabras dirigidas a Joan Laporta después de que trascendiera una carta enviada por el candidato al presidente de la Gestora, Carlos Tusquets, pidiéndole que no fichara a Èric Garcia, entre otras cosas. Una carta que según Tusquets y Freixa contiene "amenazas" por parte del expresidente.

"Mi motivo de la comparecencia es hacer respetar al club, al margen de haber hecho una alusión a que el expresidente y candidato Laporta no quiso documentar los acuerdos del órgano peculiar que formamos la Gestora y los candidatos. Y lo que pido a todos es lealtad institucional para ser responsables", pidió.

Y es que, según Freixa, Laporta se negó a dejar constancia de las reuniones entre Gestora y candidatos. "Es hora de explicar cosas, de reivindicar respeto por el FC Barcelona y pedir lealtad institucional. Es momento de desmontar falsas teorías que salen en el entorno y que se instalan como un mantra y parecen que sea verdad", manifestó.

"Al final, todo responde a la estrategia de querer asaltar el club, si hace falta sin elecciones y si hace falta votando el día 24 con pandemia confinamiento municipal y sin que los socios puedan votar. Es igual, lo que quieren es hacer fuera una Directiva, a una Gestora y elecciones en pandemia. Este es el marco", aportó Freixa sobre el por qué de su comparecencia.

El líder de la candidatura 'Fidels al Barça' se siente "ofendido" por esta situación, a su modo de ver "consecuencia de una campaña para desgastar al club". Así, defendió el papel de la Comisión Gestora. "No son ocupas, es un órgano previsto en los Estatutos que entra en vigor si la Junta no puede terminar su mandato. Basta de decir que una Comisión Gestora no tiene legitimidad, y que sólo puede convocar elecciones", les defendió.

"Siempre hemos ido con la actitud de ayudar al club, no la de perseguir intereses electoralistas y salir fuera y denunciar en los medios lo que en la reunión no se dice. Por eso pedí recoger en actas las reuniones. Laporta no estuvo de acuerdo, asegurando que no teníamos esa responsabilidad. Pero si dentro no se expresa algo, no entiendo que desde fuera se amenace a los miembros de la Gestora", reiteró, de nuevo en alusión a Laporta.

"Esta campaña de hacerse con el club sin poder votar, de hacerlo rápido, entiendo que es para que no se respete la democracia del club y acabe siendo una SAD. Ese es el gran peligro, que el club deje de ser del socio", concluyó, esta vez sin hacer referencia directa a ninguno de sus rivales en esta carrera electoral, Joan Laporta y Víctor Font.