Portaltic.-Google Docs mostrará en los comentarios información sobre los usuarios que estén 'fuera de la oficina'

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

Google Docs ha introducido una nueva función enfocada a facilitar la coordinación entre los miembros de un equipo de trabajo en remoto, con la notificación de 'fuera de la oficia' cuando se deje una respuesta o se mencione a un miembro en los comentarios.

La notificación de 'fuera de la oficina' se mostrará en Google Docs cuando alguien responda o mencione a otros miembros dentro de un comentario. Esta información aparecerá en un 'banner' en la parte inferior, con el nombre de los usuarios que no están presentes.

Como explica Google en el blog de Workspace, cuando la mención se dirige a un único miembro del grupo de trabajo, el 'banner' mostrará también la fecha planeada de regreso. En el caso de hilos con varias personas, la información aparecerá condensada, con la posibilidad de ampliar sobre un miembro específico.

La función ha empezado a desplegarse esta semana de forma gradual, y estará disponible para Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus, así como para clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education y organizaciones sin fines de lucro.