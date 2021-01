Fútbol.- Dest: "Para mí es importante ser el lateral que el Barça se merece"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El jugador del FC Barcelona Sergiño Dest se ha sincerado y ha asegurado que todavía no ha alcanzado su cien por cien y que, para dar ese "potencial" que asegura tener, debe recuperarse y ganar confianza para llegar a ser el lateral derecho que el club "merece".

"Voy paso a paso, es muy importante para mí crecer y llegar a ser el lateral derecho que el Barça se merece", aseguró el estadounidense en declaraciones a LaLiga Santander en su espacio 'El Protagonista'.

Dest, sin "presión" por ser el primer jugador internacional de Estados Unidos en jugar de blaugrana, quiere mejorar y hacer valer su fichaje. Un traspaso que fue posible por su voluntad, pues tenía una oferta previa del Bayern de Múnich que declinó.

"El Barcelona era el club de mis sueños, siempre quise jugar en el Barça. Me llegó la oportunidad que siempre había esperado, el Bayern también me quería y no fue decisión fácil, pero decidí lo que me pedía el corazón. Por eso elegí al Barça", se sinceró.

Como blaugrana, confía en hacer buena carrera, semejante a la de un Dani Alves con quienes muchos le comparan. "Es un gran paso adelante, grandísimo. Estoy creciendo en el terreno de juego y fuera, estoy viviendo sólo pero es un paso que me encanta, estoy encantado de haberlo dado", comentó sobre esa elección.

"No siento demasiada presión, todavía no he podido ver el Camp Nou lleno pero me muero de ganas de verlo. Poder jugar en este club, y debutar, fue algo especial y me siento muy orgulloso de ser el primer estadounidense en jugar aquí", explicó.

Así, se centra en recuperarse, ahora lesionado, y coger el mejor nivel posible. "Es importante empezar a recuperar la confianza, aún no estoy al cien por cien. Es clave recuperar y jugar como sé, porque tengo mucho potencial", aseguró.

"Nos hacemos mejores los unos a los otros, estamos creciendo como equipo. Queda mucho, con un calendario muy duro, y podré aprender de todo el mundo. Y Koeman me ayuda mucho, puedo pedirle consejos y me explica mejor las cosas. Le estoy muy agradecido", comentó sobre su técnico, Ronald Koeman.