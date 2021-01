India/Israel.- Registrada una explosión de "muy baja intensidad" cerca de la Embajada de Israel en India

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Una explosión de "muy baja intensidad" ha sacudido este viernes los alrededores de la Embajada de Israel en la capital de India, Nueva Delhi, según ha confirmado la Policía india, que ha resaltado que el suceso se ha saldado sin víctimas.

Fuentes policiales citadas por la cadena de televisión NDTV han indicado que el explosivo había sido colocado en una bolsa de plástico y dejado frente a una residencia situada a pocos metros de la Embajada, sin que por el momento esté claro el objetivo del ataque.

Las autoridades israelíes han indicado que están tratando el suceso como un presunto ataque, sin dar más detalles, tal y como ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'. Asimismo, el Ministerio de Exteriores ha confirmado que no hay heridos.

"El incidente está siendo investigado por las autoridades indias, que están en contacto con los funcionarios israelíes", ha dicho. "El ministro de Exteriores está siendo informado de forma regular y ha ordenado que se adopten todas las medidas de seguridad necesarias", ha añadido.

Por su parte, las fuerzas de seguridad indias han acordonado toda la zona y han reforzado el dispositivo de seguridad en la zona. El primer ministro, Narendra Modi, se encontraba en un acto oficial a unos dos kilómetros del suceso, lo que ya había derivado en un fuerte despliegue de seguridad en Nueva Delhi.

El Gobierno de Israel puso en alerta a todas sus embajadas a raíz del asesinato en noviembre de 2020 del científico iraní Mohsen Fajrizadé, considerado como el jefe del programa nuclear de Teherán. Irán ha acusado a Israel y ha asegurado que dará respuesta a su muerte.