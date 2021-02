Detienen a Aung San Suu Kyi, lideresa de Birmania y premio Nobel de la Paz

La consejera de Estado de Birmania y Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi ha sido detenida bajo arresto domiciliario junto a otros políticos y líderes en lo que medios locales han reportado como un golpe de estados.

El portal noticioso Myanmar Now mencionó fuentes no identificadas acerca del arresto de Suu Kyi y del director de su partido el lunes en la madrugada. No proporcionó más detalles.

Todas las comunicaciones a Naypyidó parecen estar cortadas y no fue posible contactar al partido Liga Nacional para la Democracia de Suu Kyi.