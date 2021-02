Cultura.- Seis cineastas ganadores del Oso de Oro compondrÃ¡n el jurado de la Berlinale 2021, que no te tendrÃ¡ presidente

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La organización de la 71ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín ha anunciado los nombres de los profesionales que conformarán el jurado internacional del certamen, que se celebrará de manera virtual entre el 1 y el 5 de marzo. Seis cineastas, de seis nacionalidades distintas, ganadores del Oso de Oro en galas anteriores serán los miembros del jurado, que no tendrá presidente en esta ocasión.

El jurado estará compuesto por el iraní Mohammad Rasoulof, ganador de la Berlinale del año pasado por 'La vida de los demás'; el israelí Nadav Lapid, que obtuvo el Oso de Oro en 2019 por 'Sinónimos'; la rumana Adina Pintilie, ganadora de la edición de 2018 por 'Touch Me Not (No me toques)'.

También lo conforman la húngara Ildikó Enyedi, que se alzó con el Oso de Oro en 2017 con 'En cuerpo y alma'; el italiano Gianfranco Rosi, ganador en 2016 por 'Fuego en el mar', y la bosnia Jasmila Zbanic, ganadora en 2006 por 'El secreto de Esma'.

"Estoy feliz y complacido de que seis directores a los que admiro mucho hayan aceptado, con entusiasmo, nuestra invitación para participar en una edición única. Expresan no solo diferentes formar de realizar largometrajes sin concesiones y narrar relatos audaces, sino que también representan una parte fundamental de la historia de la Berinale", ha declarado Carlo Chatrian, director artístico del certamen, mediante un comunicado.

"En este momento tan significativo, representa una señal de esperanza que los ganadores del Oso de Oro estén en Berlín, visionando a las candidatas en una sala de cine y encontrando una manera de apoyar a sus colegas", continúa.

CELEBRACIÓN EN DOS ETAPAS

La Berlinale 2021 se celebrará en dos etapas, debido a la pandemia del coronavirus. La primera es la llamada 'Industry Event', que se celebrará de manera virtual entre el 1 y el 5 de marzo. En ese período, además, se presentará una selección de títulos de las secciones del festival para profesionales de la industria y la prensa acreditada. Del 9 al 20 de junio, será cuando se haga una proyección presencial para el público, que contará con la asistencia de directores y demás equipo, esta etapa se llama 'Summer Special'.

Los jurados decidirán los premios de las diferentes categorías y anunciarán a los ganadores dentro del marco 'Industry Event'. No obstante, la ceremonia de entrega de palmarés tendrá lugar en junio, en el 'Summer Event', contando con la asistencia de público. Inicialmente, la Berlinale tenía previsto celebrarse entre el 11 y el 21 de febrero, pero este plan tuvo que cancelarse debido a la pandemia del COVID-19.