EEUU/R.Unido.-El exCEO del 'NYT' y el exdirector del 'FT', entre otros inversores, compran el semanario The New European

Un consorcio de inversores ha llegado a un acuerdo para comprar al grupo Archant el semanario 'The New European', un periódico de Reino Unido que salió a los quioscos tras el referéndum sobre la salida de la Unión Europea de 2016 y que estaba dirigido a los defensores de la permanencia del país en el bloque comunitario, según informa 'Financial Times'.

Entre los inversores que participarán en la operación se encuentran Mark Thompson, ex director general de la BBC y ex consejero delegado de The New York Times Company, la empresa que edita el diario del mismo nombre; Lionel Barber, exdirector del 'Financial Times' durante 15 años; y Taavet Hinrikus, cofundador de la 'fintech' TransferWise. Asimismo, el consorcio ha decidido nombrar como presidente ejecutivo de la nueva sociedad a Gavin O'Reilly, ex consejero delegado del diario británico 'Independent'.

El principal inversor y dueño del diario tras la compra será Matt Kelly, el encargado del proyecto desde su lanzamiento y su director durante casi tres años. Posteriormente, fue el máximo responsable de contenidos de Archant, la editora del diario y varias decenas de medios más en Reino Unido.

En el consorcio también participarán el ex consejero delegado de Archant Jeff Henry y el exdirector de contenidos digitales Steve Angleesy.

De acuerdo con otra información publicada este lunes por la 'BBC', y que el propio 'The New European' ha citado en su web para informar de la operación, el semanario cuenta con más de 10.000 suscriptores y unas ventas al número en quioscos de en torno a 7.000 unidades. La venta del periódico físico, que tiene un precio de 3 libras (3,4 euros) seguirá siendo la principal fuente de ingresos de la empresa.

El medio dispone de un presupuesto por número de 6.500 libras (7.357 euros) y cuenta únicamente con tres periodistas en nómina, ya que gran parte del contenido se elabora mediante colaboraciones. Los nuevos propietarios han decidido elevar ese presupuesto en un 50% de forma inmediata, pese a que Archant ya no correrá con ciertos gastos generales. El consorcio espera registrar pérdidas en 2021 pero volver a beneficios en 2022.