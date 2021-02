Fútbol.- El Valladolid confirma la cesión hasta final de temporada del lateral uruguayo Lucas Olaza

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El lateral argentino Lucas Olaza jugará cedido en el Real Valladolid hasta el final de esta temporada 2020-2021 después del alcuerdo alcanzado por el club blanquivioleta y Boca Juniors, y después de que el equipo argentino y el Celta pusiesen fin a la vinculación del defensa.

"Real Valladolid y Club Atlético Boca Juniors han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta el final de la temporada de Lucas Olaza, lateral zurdo que completa la plantilla blanquivioleta", señaló el equipo vallisoletano en su página web.

Olaza aterriza en Pucela después de su paso por el Celta, al que llegó en enero de 2019 y con el que disputó un total de 65 partidos, con un gol y diez asistencias. "El RC Celta quiere agradecer a Lucas Olaza su profesionalidad, excelente comportamiento y actitud y le desea el mayor de los éxitos en su nueva etapa", subrayó el conjunto vigués.

"Luego de 2 años, me toca despedirme… Sólo tengo palabras de agradecimiento hacia mis compañeros que desde que llegué me han tratado con mucho cariño y respeto, a todos los empleados del club, que trabajan diariamente para que no nos falte nada y dejan todo por nosotros", se despidió Olaza en su perfil oficial de 'Twitter'.