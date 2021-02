Fútbol.- Laporta: "Leo Messi genera mucho más de lo que cobra"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Joan Laporta ha asegurado que si gana las elecciones investigará la posible filtración del contrato de Leo Messi y, al respecto, asegura que el argentino "genera mucho más de lo que cobra".

"Leo genera muchos más ingresos que el dinero que cuesta. Hemos hecho un estudio y genera un tercio de los ingresos totales del Barça. En ningún caso Messi ha provocado la situación económica del club. Al revés, genera mucho más de lo que cobra", aseguró en 'El Món a Rac1'.

Además, cree que genera mucho a nivel económico pero también a nivel deportivo. "No tienen precio los momentos que nos ha hecho vivir. Es un retorno emocional y deportivo enorme. Sin Leo no se hubiera ganado tanto".

Laporta cree que estas filtraciones no ayudan a que Messi se quede en el club. "Hay que hacerle una propuesta que se ajuste a las posibilidades económicas del Barça. Hay una propuesta deportivamente muy competitiva, que es lo que él quiere. Y estoy convencido de que él se quiere quedar", matizó.

"Le envié un mensaje animándole, diciéndole que no debe hacer caso. No me respondió. Me supo mal la noticia porque falta el respeto al Barça. Como hay desgobierno es más fácil que pasen estas cosas", comentó.

Por ello, investigará esa posible filtración. "Vulnerar la confidencialidad de un contrato profesional es delito. ¿Sospechas? Tengo la sensación de que ha sido una filtración. Lo que sospeche yo no es relevante. Espero que no salga del club, pero me temo que va por ahí", argumentó.

"Si gano intentaré averiguar quién ha sido que ha filtrado el documento, si es que ha salido del club. Hay que saberlo. También le preguntaré al presidente de LaLiga", aportó.