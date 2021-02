Cultura.- Jeffrey Wright es el nuevo Batman en un podcast de HBO

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Oficialmente, Jeffrey Wright se unirá al Universo DC en The Batman de Matt Reeves, donde interpretará al comisario James Gordon. Pero el actor de Westworld dará un paso más allá en Gotham al poner voz al Caballero Oscuro en un podcast especial de humor que se retransmitirá en HBO Max.

Según informa The Hollywood Reporter, Wright prestará su voz al hombre murciélago en el podcast Batman: The Audio Adventures, una antología de relatos en tono cómico escritos por el guionista de Saturday Night Live Dennis McNicholas, y que se espera que no esté vinculado ni a la película protagonizada por Robert Pattinson ni a su serie derivada en HBO, centrada en el departamento de policía de Gotham.

Tampoco estará relacionado con los otros proyectos radiofónicos de DC que se lanzarán en Spotify, como Batman Unburied, del guionista de El Hombre de Acero David S. Goyer. El medio también informa que el elenco de Batman: The Audio Adventures incluye otras caras conocidas como Rosario Dawson, Jason Sudeikis, Alan Tudyk o John Leguizamo entre otros, aunque se desconoce que personajes interpretarán.

Tampoco ha sido revelada la trama de la serie, salvo que relatará las desventuras del Caballero Oscuro con un toque de humor, alejándose de las versiones cada vez más oscuras del personaje en la gran pantalla.

En junio, Warner y DC revelaron que habían firmado un acuerdo con Spotify para desarrollar diferentes programas de radio centrado en los superhéroes de la compañía, y que tendrían contenido tanto dramático como cómico. Las historias serán tanto canónicas como originales dependiendo del proyecto, y está previsto que Batman: The Audio Adventures llegue a HBO Max en algún momento de 2021.