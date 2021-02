España.-El Congreso desoye el recurso del CGPJ sobre la reforma de PSOE y Podemos recordándole que no es su competencia

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Mesa del Congreso ha acordado rechazar la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la tramitación de la reforma que plantearon el PSOE y Podemos para limitar sus funciones mientras no sea renovado, y ha recordado al órgano de gobierno de los jueces que no tiene legitimidad para reclamar al Poder Legislativo que revise sus decisiones. La decisión no ha sido unánime, ya que tanto el PP como Vox han votado en contra.

El PSOE y Unidas Podemos impusieron su mayoría en la Mesa del Congreso para tramitar esta reforma por el procedimiento y para rechazar la petición de la mayoría del CGPJ para emitir un informe sobre el contenido de esa iniciativa.

Días después, el CGPJ, por mayoría de 16 votos frente a cinco, respondió pidiendo al Congreso que reconsidera esa decisión y ahora la Mesa de la Cámara, en su reunión de este martes, ha rechazado tal petición alegando que el órgano de gobierno de los jueces no tiene competencia para recurrir.

QUIEN PUEDE RECURRIR SON LOS DIPUTADOS, NO ÓRGANOS AJENOS

En el acuerdo adoptado, al que ha tenido acceso Europa Press, se recuerda al CGPJ que, conforme al Reglamento del Congreso, cuando un diputado o un grupo discrepa de una decisión de la Mesa de la Cámara pueden solicitar su reconsideración. Así lo ha hecho el PP, escrito que está pendiente de decisión.

Pero el CGPJ no tiene competencia para recurrir: "Dicha norma (el reglamento) no contempla ningún otro sujeto legitimado para solicitar la reconsideración de los Acuerdos de esta Mesa, por lo que no procede acceder a la solicitud de reconsideración", remarca el Congreso.

La Cámara insiste en que, conforme a reglamento y a los precedentes, la Mesa tenía la potestad para decidir si pedía o no informe al CGPJ sobre la proposición de ley de PSOE y Podemos, y en este caso decidió por mayoría que no.

"El Congreso de los Diputados ejerce esta potestad conforme a lo dispuesto en la Constitución, que reconoce a las Cortes Generales su condición de representante del pueblo español, como sede donde se manifiesta el pluralismo de nuestra sociedad y se expresa su voluntad general, sin que a esta Mesa correspondan otras actuaciones en el procedimiento legislativo que cumplir las funciones que le atribuye el Reglamento del Congreso, respetar las deliberaciones y decisiones que se adopten en la Cámara e instar el mismo respeto de cualesquiera otros órganos en el ejercicio de las funciones que les puedan atribuir las leyes emanadas de las Cortes", concluye.

Uno de los miembros de la Mesa, el secretario primero, Gerardo Pisarello, de En Comú, ha dicho después en rueda de prensa que aceptar que el CGPJ enmendara una decisión del Congreso supondría "limitar el principio de autonomía" del Poder Legislativo.

"Aquí hay división de poderes y el recurso del CGPJ no cabe", ha subrayado, incidiendo en que, si fuera la Mesa del Congreso quien hiciera determinadas juicios sobre decisiones del Poder Judicial, "sería considerado una barbaridad".