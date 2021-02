Fútbol.- Khedira: "Echo de menos volver a jugar y en el Hertha me han dado mucha confianza"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El centrocampista alemán Sami Khedira, ex jugador del Real Madrid, ha reconocido sus ganas de volver a jugar al fútbol tras su inactividad en la Juventus y agradeció la "confianza" que ha recibido en el Hertha de Berlín para recuperar la ilusión y volver a "llenarse de barro" en un terreno de juego.

"Llevo 10 años y medio fuera de la Bundesliga. Todo el mundo conocía mi situación en la Juve. Quiero jugar, quiero conseguirlo… Sentí que había mucha confianza en el Hertha. Espero con ansia mi nueva tarea. Quiero volver a llenarme de barro los brazos y las piernas. Esto no es una degradación, es lo que he echado de menos", dijo Khedira en su primera rueda de prensa como jugador de los berlineses.

Preguntado por su posible debut este viernes ante el Bayern dijo que todavía está "conociendo al equipo". "Necesito entrenar, es demasiado pronto para hablar del viernes", añadió el ex de la Juve, consciente de que "las cifras no le avalan" después de haber vivido cinco meses que "no han sido fáciles".

En relación a su estado físico no tiene dudas. "Estoy al cien por cien y lo he estado durante todo ese tiempo. Cuando entrenas a diario con Cristiano, no pierdes el tono", añadió Khedira, que quiere ayudar a su nuevo club a permanecer en la Bundesliga. El Hertha es decimoquinto con 17 puntos, los mismos que el Arminia, que ocupa puestos de descenso a la segunda división.

"Estoy convencido de mí mismo y de mis cualidades. Es un reto muy emocionante (…) siempre me han gustado los retos", añadió el exmadridista, que sobre su rol en el Hertha fue muy claro. "No me siento el gran jefe aquí. Soy parte del equipo", sentenció Khedira, que lucirá el dorsal número 28 en su nueva camiseta.