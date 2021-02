Fútbol.- La ACFF muestra su apoyo a las futbolistas y ya trabaja en una propuesta para "reconducir la competición"

"El retraso en el comienzo, unido a la falta de gestión por parte de la RFEF, ponen en peligro la viabilidad de la competición"

La Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) mostró su apoyo a las futbolistas de Primera División tras el comunicado emitido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en respuesta a la petición de las jugadoras para "reconducir el desarrollo de la competición".

"La ACFF quiere mostrar su malestar y absoluto apoyo a las futbolistas, no sólo frente a lo que consideramos una inadmisible respuesta de la RFEF, quien califica como 'presión de un colectivo o grupo' lo que a nuestro juicio ha sido una petición honesta, respetuosa y constructiva, sino también por la frustración y falta de interés y respuestas que obtuvieron nuestras capitanas tras su reunión con la RFEF", indica la asociación.

Además, se entiende "necesario poner de manifiesto una serie de cuestiones para entender la situación en la que se encuentra el fútbol femenino español, y que no es otra cosa sino el resultado de una deficiente gestión por parte de la RFEF, que no ha estado a la altura ni ha puesto los medios necesarios acordes a la importancia de esta competición: o La RFEF, sin consultar ni consensuar con los clubes, canceló las competiciones de fútbol femenino el pasado mes de mayo".

"La RFEF anunció el pasado mes de julio en sus canales oficiales que la Primera Iberdrola comenzaría el 5 de septiembre. Por aquel entonces no habían desarrollado un protocolo propio, lo que no impidió anunciar el comienzo. Tan sólo 5 días antes del comienzo de ésta, la retrasó varias semanas. La RFEF tampoco consultó ni contó con los clubes a la hora de tomar estas decisiones. El retraso en el comienzo de la competición no fue sino una muestra de no haberse preocupado en desarrollar a tiempo un protocolo adecuado, como sí lo hicieron otras competiciones que pudieron comenzar de forma segura (LaLiga, ACB o Asobal)", añade la ACFF.

En este sentido, la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino considera que las consecuencias "están siendo más que evidentes". "Como ya fue denunciado en los meses de mayo y septiembre por parte de la ACFF y sus clubes, y también duramente criticado por las futbolistas, la RFEF ha confirmado en su comunicado lo que en su día negó categóricamente: su intención de que la Primera Iberdrola se hubiera disputado en subgrupos, formato impropio de una competición del más alto nivel".

"Nos encontramos ante un protocolo que destaca por la no asunción de ningún tipo de responsabilidad por parte del organizador, basado en los principios de auto responsabilidad y voluntariedad de los participantes, y donde se establecen unos mecanismos que van principalmente dirigidos a derivar la responsabilidad hacia terceros. Así, cabe recordar que la Primera Iberdrola arrancó sin la necesidad de realización de pruebas diagnósticas recurrentes, previendo únicamente la obligación de una prueba al principio de la competición", indica.

"Posteriormente, ya con varias jornadas disputadas, se ofreció por parte de la RFEF el suministro de un número limitado de test (sólo para jugadoras, sin contar con el resto de personal técnico de los equipos), condicionando su entrega al cumplimiento de una serie de obligaciones de carácter comercial o normativo.

"Se están aplazando o jugando partidos con idéntico número de casos positivos, no existiendo unos criterios concretos a la hora de aplicar las normas del protocolo, ni a la hora de determinar las suspensiones de encuentros, lo que ha redundado en una competición caótica y adulterada. No existe un seguimiento por parte de la RFEF de cada uno de los casos, una vez se ha diagnosticado el positivo y/o el contacto estrecho, que conlleve el aislamiento durante 10 días", apunta.

De esta forma, la ACFF, que insiste en la "falta de interés" de la RFEF para "dotar a la máxima competición de los medios, estrategias de concienciación y mecanismos necesarios para asegurar la máxima protección de los y las participantes", afirma que "ya trabaja en una serie de propuestas que serán compartidas con las capitanas, así como con el resto de clubes de la competición antes de ser trasladadas a la RFEF".