Fútbol/Copa.- Diego Martínez: "Creemos en nosotros y tenemos confianza"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, ha asegurado que el equipo cree en sí mismo y afronta con "confianza" el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona, este miércoles en el Nuevo Los Cármenes.

"Creemos en nosotros, en el equipo. Tenemos confianza pese a la enorme dificultad. Hace unas semanas, el Barcelona nos ganó claramente. Pero este es otro partido, una eliminatoria, es la Copa del Rey", avisó en rueda de prensa.

Para el técnico, que la mayoría del once titular que va a poner estuviera jugando en Segunda hace dos temporadas refleja el "éxito" de su equipo, en el que confía para superar las adversidades, en forma de bajas y cansancio, ante el Barça.

"Es una realidad que el Granada va a estar entre los ocho mejores equipos de Copa de este año. Vamos a enfrentarnos a uno de los mejores del mundo. Es motivo de orgullo y de ilusión, y motivación para preparar este partido", aseguró.

Eso sí, reconoció que no está siendo una temporada fácil. "Es cierto que este año estamos teniendo muchos palos en las ruedas y se está convirtiendo en una constante. Pero si nos hubiéramos dejado seducir por esas adversidades, no habríamos subido a Primera", reconoció.

"Siempre hemos tenido que afrontar dificultades, es nuestra realidad y nos agarramos al competir juntos. No sé hasta dónde nos va a llegar, pero este equipo manifiesta unos valores ejemplares y mientras tengamos fuerza competiremos al máximo", matizó, en positivo.

"Haremos lo que venimos haciendo, elegir los once jugadores más oportunos para el partido. Ahora mismo sé que todos estos jugadores darán el máximo. Estén o no estén al máximo", reiteró.

"La baja de Yangel y las que ya teníamos, y el desgaste en esa posición, pues estamos en situación límite. Es nuestra realidad y la tenemos que afrontar como siempre lo hemos hecho. Hay que afrontarlo con energía, positivismo y ganas de competir al máximo, desde las posibilidades que tengamos, que serán otras", concluyó.

En cuanto a llegar a unos cuartos de Copa y hacerlo sin público en la grada, aseguró que es "una pena". "Uno se acuerda de esas maravillosas noches, en esa conexión equipo-afición. El impulso y plus que nos dieron nuestros aficionados, pero no podemos pensar en lo que no vamos a tener. Tenemos que adaptarnos", argumentó.

Por otro lado, elogió a Leo Messi y no quiso valorar su contrato, publicado esta semana. "No esperemos a que Messi no esté entre nosotros para dedicarle todo el cariño y admiración por lo que nos ha dado como deportista. Como entrenador, he disfrutado tanto y le he sufrido tanto que, desde aquí, le doy toda mi admiración. Y dejémosle tranquilo", se sinceró.