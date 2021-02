Fútbol/Copa.- José Gomes: "Ha sido un recorrido bonito, pero estamos fuera y no estoy contento"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Almería, José Gomes, se mostró "contento" por el trabajo de su equipo pese a la derrota de este martes en los cuartos de final de la Copa del Rey ante un Sevilla que "no es un rival cualquiera" y que puso fin "a un recorrido bonito" en el torneo que no evita que esté disgustado por la eliminación.

"Estoy contento con el trabajo de mis jugadores y por cómo han conseguido cumplir el trabajo de organización defensiva con momentos buenísimos y hemos dejado una imagen buena, y eso es motivo de orgullo para aficionados, pero no estoy contento porque hemos perdido. Ha sido un recorrido bonito, pero estamos fuera", se sinceró Gomes en rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico luso reconoció que tenía "una mezcla" de sentimientos tras la eliminación en un duelo en el que no estuvieron "bien en los momentos de transición" y en el que estuvieron "mucho tiempo defendiendo". "Cuando recuperábamos la pelota no estuvimos siempre bien, pero defensivamente diría que fuimos correctos casi al cien por cien y eso exige mucho trabajo", comentó.

"Mis jugadores han estado muy, muy bien a nivel de organización defensiva, quitando los espacios que le gustan al Sevilla y ellos no han generado peligro, pero cuando queríamos intentar hacer más daño ofensivamente hemos encajado el gol", añadió Gomes.

El entrenador del Almería apuntó que la afición "tiene que estar orgullosa" de la temporada del equipo y dejó claro que no jugaron "contra un rival cualquiera y muy fuerte", frente al que decidió seguir manteniendo "la dinámica de las rotaciones por cuestiones físicas", aclarando que entendería las críticas por no haber puesto su mejor once.

Finalmente, el portugués recalcó que pueden "mejorar" y que Julen Lopetegui, entrenador rival, le dijo que "el fútbol" que despliegan "es para estar en Primera". "Pero no nos podemos quedar en eso ni relajarnos porque en esta categoría hay siempre sorpresas y ahora tenemos que demostrar que lo merecemos", sentenció.