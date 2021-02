México.- La Filmoteca de Andalucía programa sendos ciclos de cine mexicano y estrenos en febrero

GRANADA, 2 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha programado para el mes de febrero un ciclo sobre cine mexicano contemporáneo y el ya tradicional de estrenos para la sede granadina de la Filmoteca de Andalucía.

En total, serán ocho películas que se proyectarán los miércoles y los viernes a las 16,00 horas en la sala Val de Omar de la Biblioteca de Andalucía, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

En colaboración con la Embajada de México en España, la Filmoteca realiza un repaso a la producción cinematográfica mexicana actual. Se inicia el 3 de febrero con el documental 'La mami', de Laura Herrero Garvín, que después de los éxitos en los festivales de Málaga, San Sebastián y L'Alternativa de Barcelona, es una de las candidatas de los premios Goya a mejor film documental. Dentro de este ciclo, el público podrá ver, también de Herrero Garvín, su anterior trabajo, 'El remolino', a las que se suman 'En el ombligo del cielo', de Carlos Gómez Oliver y 'González. Falsos profetas', de Christian Díaz Pardo.

En cuanto al ciclo estrenos, destaca la española 'Lua Vermella', de Lois Patiño, Biznaga de Plata a la Mejor Película Española en la sección Zona Zine del Festival de Málaga, candidata a los próximos premios Goya y una de las revelaciones del nuevo cine gallego. Y además, la búlgara 'The Father', Globo de Cristal a la Mejor Película en el Festival Karlovy Vary y que tuvo su premiere en nuestro país en la pasada edición de la Seminci.

A éstas se suman dos estrenos tardíos en España, a pesar de haberse rodado hace ya varios años, por un lado la penúltima aventura de un clásico como Terence Malick, que en 'Knight of cups' indaga en el lado oscuro de Hollywood, y la inquietante 'Under the Skin', de Jonathan Glazer, con la presencia estelar de la actriz Scarlett Johansson en uno de sus papeles más oscuros y menos convencionales de su carrera.

La semana cinematográfica comienza el miércoles 3 de febrero con la historia de 'La mami'. En el cabaret Barba Azul, en Ciudad de México, las mujeres bailan y beben con los hombres que se lo pueden permitir. En los aseos de arriba, Mami, a cambio de una propina, les cuida los bolsos, se asegura de que siempre haya papel higiénico e incluso intenta apoyarlas. Doña Olga ha trabajado en el mundo del cabaret durante más de 45 años y ahora es la encargada del baño de mujeres del local. Cada noche ofrece cuidado a las chicas que ahí trabajan bailando con los clientes. Para ellas, el baño es una burbuja de confianza dentro del Barba Azul. Pero una nueva mujer llega al baño, tiene un hijo enfermo, necesita trabajo.

El viernes 5 de febrero, se proyectará 'The Father' que relata como al día siguiente del fallecimiento de Valentina, su desconsolado marido Vassil y su hijo Pavel descubren que la difunta realiza llamadas al teléfono de una vecina. Vassil, que es un crédulo aficionado a los fenómenos paranormales, emprende un viaje con el fin de entrevistarse con un reputado parapsicólogo. Su determinación termina por obligar a su hijo, del que se encuentra distanciado, a acompañarlo para evitar que su anciano padre, que no parece estar enteramente en sus cabales, corra peligro.

Las proyecciones se desarrollan en la Sala Val de Omar de las bibliotecas Pública Provincial y de Andalucía y contarán con todas las medidas sanitarias recomendadas en la normativa de la Junta de Andalucía para prevenir cualquier contagio como son la reducción de aforo y distancia de seguridad. Se recomienda al público revisar en la web de la Filmoteca de Andalucía los horarios de cada película por si hubiese cambios de última hora http://www.filmotecadeandalucia.es/programacion/granada.