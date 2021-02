Cultura.- Will Smith reflexiona sobre la igualdad en la serie documental de Netflix Amend: The Fight for América

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Netflix ha lanzado el primer tráiler de la serie documental Amends: The Fight for América (Enmienda: La lucha por Estados Unidos), presentada por Will Smith, que en seis episodios repasará la creación, interpretación y la práctica actual de la 14ª Enmienda de Estados Unidos, que establece la igualdad de derechos ante la ley para todos los individuos y fue una de las principales cláusulas de abolición de la esclavitud.

Con Smith como narrador principal, la serie lleva al espectador a un emotivo recorrido por la historia de Estados Unidos para indagar en qué significa realmente la 14ª Enmienda, y cómo se ha reinterpretado y utilizado, a favor y en contra, desde su creación en 1868 tras la Guerra Civil.

Junto a la estrella de Men in Black y Soy leyenda, Amend también incluye fragmentos de entrevistas y lecturas de otras celebridades de la talla de Samuel L. Jackson, Mahershala Ali, Yara Shahidi, Pedro Pascal, Randall Park y Diane Lane. Juntos, desgranarán la evolución del sistema judicial y político americano, y las diferencias entre los individuos que aún existen siglo y medio después de su creación.

"Estamos viviendo en días sin precedentes como sociedad, como país y como familia humana", explicó Smith en un comunicado de la serie. "Creo que cultivar la comprensión, personal e histórica, es la chispa imperativa que enciende la llama de la comprensión y la sanación que necesitamos desesperadamente (…) Creo que una comprensión más profunda de la 14ª Enmienda es un punto de partida fundamental", agregó.

Amend: The Fight for América tiene previsto su estreno en Netflix el próximo 17 de febrero.