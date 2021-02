Cvirus.- La OMS y Bloomberg piden una acción "urgente" para abordar las ENT y salvar vidas frente al Covid-19

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies, Michael R.Bloomberg, y el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, han pedido una acción "urgente" para abordar las enfermedades no transmisibles (ENT), como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardíacas, y salvar vidas frente al Covid-19.

Esta petición se produce cuando la OMS ha confirmado que Bloomberg continuará por un tercer mandato como Embajador Mundial de Enfermedades No Transmisibles y Lesiones de la OMS. Su papel de embajador de la OMS sigue a décadas de participación en políticas de salud, incluidos sus tres mandatos como alcalde de la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), y una colaboración de larga data con la OMS para enfrentar algunos de los mayores desafíos de salud mundial.

En su cargo, Bloomberg continuará creando conciencia sobre el vínculo entre COVID-19 y las enfermedades no transmisibles (ENT), abogará por la inversión en medidas para abordar las ENT y las lesiones, movilizará a las ciudades para una mejor salud y apoyará el uso de datos de salud para impulsar programas y políticas.

"La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve el peligro total de las enfermedades no transmisibles y ha señalado la necesidad urgente de políticas e inversiones de salud pública más sólidas para prevenirlas. Instamos a los líderes mundiales en las empresas y el gobierno a tomar medidas enérgicas para prevenir las enfermedades no transmisibles. Menos enfermedades no transmisibles habrían significado menos muertes durante la pandemia", ha dicho Tedros.

Y es que, prosigue R. Bloomberg, la mayoría de los que murieron a causa de COVID-19 tenían una enfermedad no transmisible subyacente, como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad pulmonar crónica o cáncer. Las ENT representan casi las tres cuartas partes de todas las muertes en todo el mundo, y el COVID-19 puso de relieve la escala y la urgencia del problema.

"Bloomberg Philanthropies ha estado trabajando con la OMS para reducir el consumo de tabaco, apoyar dietas más saludables, combatir las enfermedades cardiovasculares y fortalecer los datos de salud para guiar nuestro trabajo. Esperamos ampliar nuestros esfuerzos para ayudar a más ciudades y países a tomar medidas contra las ENT y salvar vidas", ha dicho.

Actualmente, las ENT matan a más de 40 millones de personas cada año. Estas condiciones crónicas también han aumentado el número de muertos por COVID-19, que ya se ha cobrado más de dos millones de vidas. De hecho, las personas obesas, que consumen tabaco y que tienen hipertensión tienen un mayor riesgo de ser hospitalizadas y morir de COVID-19.

Además de COVID-19, el trabajo de Bloomberg con la OMS y las inversiones más amplias en salud pública se centran en iniciativas importantes que salvan vidas para reducir el consumo de cigarrillos electrónicos en los jóvenes y el tabaco, apoyar las políticas alimentarias saludables, reducir el ahogamiento y mejorar la seguridad vial y materna, entre otros.