Fútbol/Copa.- Manuel Pellegrini: "Somos conscientes de que hay que hacer un partido completo ante el Athletic"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, remarcó que son "conscientes" de que este jueves tendrán que hacer "un partido completo" para eliminar este jueves en los cuartos de final al Athletic Club, un equipo que tiene "el sello" de Marcelino García Toral.

"La ilusión de todo el mundo es seguir en la Copa. Ahora nos medimos a un rival que viene de ser campeón de la Supercopa, derrotando al Real Madrid y al FC Barcelona, y por ello somos conscientes de que hay que hacer un partido completo", subrayó Pellegrini este miércoles en rueda de prensa.

El chileno ve a su plantilla "mentalizada" en este encuentro y sin pensar "en futuras cosas" como el hecho de estar cerca de la final. "Lo ideal es llegar lo más arriba posible, pero no estamos pensando en las semifinales. Tenemos la mente muy centrada en un partido ante un rival difícil y ante el que hay que jugar un buen partido si queremos ser aspirantes a pasar", advirtió.

El técnico verdiblanco no escondió que "muy bonito ganar todo trofeo" y resaltó "la importancia de tener una mente ambiciosa de querer ganar algo" y de que el equipo se sienta "disputando unas semifinales" porque eso "va enriqueciendo a los jugadores"

El Betis llega a este duelo al alza, aunque Pellegrini descartó que la Copa del Rey fuese hasta hace unas semanas "la única posibilidad" para intentar jugar en Europa. "Los equipos tienen durante una temporada momentos de baja y el que tiene uno siempre tiene la opción de recuperarse", opinó.

"Ya tuvimos un mes de diciembre bastante normal, hemos mejorado en enero y ahora nos embarcamos en la lucha por llegar a los puestos europeos. Esa es una ilusión que vamos a mantener hasta el final y en cada partido tenemos que intentar demostrar para lo que está capacitada la plantilla", añadió.

Sobre el Athletic, prefirió no "comparar" el trabajo de Marcelino García con el de Gaizka Garitano, aunque reconoció que el cambio ha tenido "la respuesta en los resultados que ha logrado". "Marcelino ha dado al equipo el sello que suele dar a sus equipos", apuntó, sin querer dar importancia tampoco al 4-0 encajado en San Mamés en Liga, con Garitano en el banquillo. "Siempre es importante aprender en la victoria y la derrota. Son partidos distintos, nunca lo que pasó hace tres meses va a ser igual", consideró.

Pellegrini, que dejó claro que "la motivación es tratar de llegar a semifinales" y no el hecho de que ya esté clasificado el Sevilla, también explicó que "la única manera de seguir" con opciones en Liga y Copa "es usando la plantilla". "Lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Creo que no es posible hacer un solo once y hasta el momento los resultados han sido convenientes repartiendo minutos", puntualizó.

El chileno confirmó que el centrocampista Guido Rodríguez está en la lista para este partido y que el portero Claudio Bravo debería estar ya preparado "para la próxima semana", mientras que recalcó que "los más jóvenes de la plantilla se han empapado con jugadores de más experiencia y han ido aumentando su rendimiento". "Eso da un buena mezcla y me permite buscar distintas alternativas", manifestó.

En este sentido, se refirió a la ausencia de refuerzos en el mercado invernal. "El club no está en condiciones económicas de hacerlo, pero estoy muy conforme con la plantilla. Uno siempre quiere tener la mayor cantidad de recursos, pero hay una realidad institucional y deportiva. La plantilla ha respondido dentro de expectativas, y aunque la marcha de Sanabria la debilitó en un puesto, subió el hermano de Fekir. Con ella esperamos terminar lo mejor posible", declaró.