Fútbol/Copa.- Paco López: "Ha sido el final soñado, un guión perfecto"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Levante, Paco López, se mostró "muy feliz" tras conseguir el billete a las semifinales de la Copa del Rey y explicó que fue el "final soñado, un guión perfecto" después de eliminar al Villarreal (1-0) con un gol de Roger Martí en el último segundo de la prórroga.

"Ha sido el final soñado, un guión perfecto, el único 'pero' este miércoles ha sido no haber tenido nuestro público en la grada", dijo el técnico granota en rueda de prensa.

"Ha sido un momento de no poder controlarte, he pensado en tantas y tantas cosas… sobre todo en la felicidad de mucha gente. Es un momento histórico, estoy contento, feliz, disfrutando muchísimo de lo que hemos conseguido", añadió Paco López.

"En estos momentos te acuerdas de la gente, de nuestros aficionados, de todos, absolutamente de todos, pero más de la gente que cree, que está en los momentos difíciles, que te apoya, que te anima y quiero dedicarle este pase a la afición y a todos los levantinistas que nos han dejado por este maldito covid. Y como siempre, a los míos, a la familia y también quiero dedicarle esto a Pedro Catalá (consejero de la entidad). Le mando un abrazo enorme y seguro que estará radiante, antes de empezar el partido se lo he dicho", afirmó.

Preguntado por el guión de partido, López recordó sus palabras en la previa. "Decir esto ahora parece que es aprovecharte de la situación, pero es la realidad. Primero sacamos este once porque confiamos en todos los jugadores de la plantilla. La salud de un vestuario es sagrada, esto es lo que te lleva a conseguir objetivos como el nuestro. Lo habíamos hablado con los jugadores, queríamos un partido largo, y así ha sido", dijo.

"Veíamos al rival y tenía también gente importante lesionada y sabíamos que a nivel condicional en la segunda parte, con la gente de refresco, nos podía dar muchas cosas. A veces sale bien y otras no, pero hoy lo hemos hecho con una idea parecida y ha salido. Nunca sabremos si habiendo sacado otro once hubiésemos ganado 3-0 o perdido 0-3. Quiero felicitar a todos los jugadores de esta plantilla, por el compromiso, implicación, dedidación y respeto por este escudo. Me enorgullezco por el equipo que tengo", manifestó.

"Siempre les digo a mis jugadores que traten de disfrutar pero como entrenador es bastante más difícil hacerlo. He tratado de estar lo más tranquilo posible, no me gusta individualizar, todos han hecho un gran trabajo y Cárdenas por supuesto. Me alegro mucho por él, lo conozco desde que estábamos en el filial juntos y es importante que nos ayude como lo ha hecho hoy. Pero repito, sin destacar a nadie, lo más importante es el equipo", finalizó.