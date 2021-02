Ciencia.-Los antiguos egipcios usaron barro para cubrir momias a bajo coste

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Un nuevo análisis de un individuo momificado de la XX Dinastía del Antiguo Egipto revela su raro caparazón de barro, que se asocia a que era más asequible que la fórmula de resina empleada con las élites.

Los estudios de cuerpos momificados desde finales del Imperio Nuevo hasta la Dinastía XXI (1294-945 aC) han informado ocasionalmente de un caparazón de resina dura que protege el cuerpo dentro de sus envoltorios, especialmente para las momias reales de la época. Aquí, Karin Sowada, de la Universidad Macquaire y sus colegas describen su descubrimiento de un raro caparazón de barro pintado que encierra una momia adulta en el Museo Chau Chak Wing de Sydney. Presenta los resultados en PLOS ONE.

Sir Charles Nicholson compró el cuerpo momificado, el ataúd con tapa y el tablero de momia como un conjunto durante un viaje a Egipto en 1856-7, y lo donó a la Universidad de Sydney en 1860. La inscripción del ataúd identifica al propietario como una mujer titulada llamada Meruah, y la iconografía lo remonta aproximadamente al año 1000 a.C. Aunque se sometió a una tomografía computarizada (TC) completa en 1999, los autores volvieron a escanear el cuerpo para el estudio actual utilizando tecnología actualizada.

Usando esta nueva visualización de la dentición y el esqueleto, los autores determinaron que el individuo momificado era un adulto medio joven (26-35 años). Aunque los escáneres corporales no revelaron genitales externos, y los órganos reproductores internos habían sido extraídos durante el proceso de momificación, las características sexuales secundarias óseas (huesos de la cadera, mandíbula y cráneo) sugieren fuertemente que el individuo momificado era mujer.

El análisis actual de la técnica de momificación y la datación por radiocarbono de muestras textiles de envolturas de lino ubican al individuo momificado a finales del Imperio Nuevo (c. 1200-1113 a. C.). Esto significa que el cuerpo es más antiguo que el ataúd, lo que sugiere que los comerciantes locales del siglo XIX colocaron un cuerpo no relacionado en el ataúd para venderlo como un juego completo.

Los nuevos escaneos también revelaron la extensión y la naturaleza del caparazón de barro, mostrando que el caparazón de barro envuelve completamente el cuerpo y está en capas dentro de las envolturas de lino. Las imágenes de las capas más internas indican que el cuerpo fue dañado relativamente poco después de la momificación inicial, y que el caparazón de barro y envolturas adicionales se aplicaron para reunificar y restaurar el cuerpo.

Además de su práctico propósito restaurador, los autores sugieren que el caparazón de barro les dio a quienes cuidaban a los fallecidos la oportunidad de emular las prácticas funerarias de élite de recubrir el cuerpo con una cara capa de resina importada con materiales más baratos disponibles localmente.

Aunque este tratamiento de caparazón de barro no se ha documentado previamente en la literatura, los autores señalan que aún no es posible determinar la frecuencia con la que este tratamiento puede haber sido para las momias que no pertenecen a la élite en el Imperio Nuevo tardío del antiguo Egipto, y sugieren más estudios radiológicos sobre otras momias no reales pueden revelar más sobre esta práctica.

Los autores añaden: "El caparazón de barro que encierra el cuerpo de una mujer momificada dentro de las envolturas textiles es una nueva adición a nuestra comprensión de la momificación del antiguo Egipto".