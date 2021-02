EEUU.- The New York Times gana un 28% menos en 2020, a pesar de disparar un 41% sus abonados, hasta 7,5 millones

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

The New York Times Company, la empresa propietaria del diario 'The New York Times', obtuvo un beneficio neto atribuido de 100,1 millones de dólares (84 millones de euros) en 2020, lo que representa una caída del 28,5% en comparación con su resultado de 2019, a pesar de ganado durante el año 2,2 millones de suscriptores, el mayor incremento anual en la historia de la 'Dama Gris', que cuenta así con 7,5 millones de abonados.

Los ingresos de la compañía editora sumaron entre enero y diciembre de 2020 un total de 1.783,6 millones de dólares (1.490 millones de euros), un 1,6% menos que en 2019, con un crecimiento del 10,3% de los ingresos por suscriptores, hasta 1.195,4 millones de dólares (999 millones de euros), mientras que los ingresos publicitarios cayeron un 26,1%, hasta 392,4 millones de dólares (328 millones de euros).

De los ingresos publicitarios obtenidos en el año, 228,6 millones de dólares (191 millones de euros) correspondían al negocio digital, un 12,2% menos, mientras que 163,8 millones de dólares (137 millones de euros), un 39,4% menos que en 2019, procedieron de la publicidad impresa, lo que supone todavía un 42% de la facturación publicitaria de la sociedad.

Entre octubre y diciembre, The New York Times Company registró un beneficio neto atribuido de 10 millones de dólares (8,3 millones de euros), un 85,3% por debajo de los 68,2 millones de dólares (57 millones de euros) ganados en el cuarto trimestre de 2019, mientras que los ingresos de la compañía sumaron 509,3 millones de dólares (425 millones de euros), un 0,2% más que un año antes.

Los ingresos procedentes de las suscripciones aumentaron un 14,7% interanual en el último trimestre, hasta 315,8 millones de dólares (264 millones de euros), mientras que la facturación por publicidad disminuyó un 18,7%, hasta 139,3 millones de dólares (116 millones de euros).

"2020 fue un terremoto para las noticias", afirmó Meredith Kopit Levien, presidenta y consejera delegada de The New York Times Company, quien destacó el crecimiento récord anual de 2,3 millones en la cifra de suscriptores, incluyendo 627.000 en el último trimestre.

Al cierre del cuarto trimestre, The New York Times contaba con 7,5 millones de suscriptores, frente a los 5,3 millones de 2019, lo que supone el mayor crecimiento anual de la base de abonados del rotativo, que en 2011 sumaba apenas 1,5 millones.

Sin embargo, mientras en la última década el diario ha logrado quintuplicar el número de abonados, sus ingresos por suscripciones solo han crecido un 70% respecto de os 706 millones de dólares (589 millones de euros), por lo que cada abonado actual reporta al grupo de media tres veces menos ingresos que hace diez años.

"Los últimos diez años fueron para probar nuestra estrategia de periodismo por el que valía la pena pagar; los próximos diez tratarán de escalar esa idea", señaló Meredith Kopit Levien, quien destacó que mil millones de personas se informan a través de medios digitales y se estima que alrededor de 100 millones de estas están dispuestas a pagar por hacerlo en inglés.

"No es difícil imaginar que, con el tiempo, la base de suscriptores de The Times podría ser sustancialmente mayor de lo que estamos hoy", aventuró.

De cara al primer trimestre de 2021, la compañía editora espera incrementar en torno a un 15% sus ingresos por suscripciones respecto a los tres primeros meses de 2020, incluyendo un avance de entre el 35% y el 40% de los ingresos por suscripciones exclusivamente digitales, mientras que prevé que los ingresos publicitarios caerán entre un 18% y un 19%, a pesar de un ligero crecimiento interanual de la publicidad digital.