España.- Feijóo: "Sigo convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado este jueves que sigue "convencido" de "la honorabilidad" del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy "en toda su carrera política".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, después de que el extesorero del PP Luis Bárcenas enviase un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que afirma que el expresidente del Gobierno y exlíder del PP destruyó los papeles en los que se había anotado todos los movimientos de la supuesta caja 'b' del partido "sin saber" que él conservaba una copia.

Bárcenas, que se encuentra en prisión cumpliendo 29 años de cárcel por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), traslada en el escrito su "voluntad de colaborar con la Justicia", tanto en la pieza relativa a la caja B, por la que precisamente se enfrenta a otros cinco años de prisión, como en "aquellas otras que estén pendientes de enjuiciamiento o plena instrucción".

Preguntado acerca de si continúa creyendo en la honorabilidad de su exjefe de filas después de este escrito, Feijóo lo ha vinculado con la "estrategia de defensa" de Bárcenas y ha subrayado que no considera que él tenga que hacer "comentarios", precisamente, sobre "la estrategia de defensa" de una persona "condenada por delitos de corrupción".

"No creo que deba hacer comentarios sobre la estrategia de defensa de esa persona", ha insistido, antes de reafirmar, a renglón seguido, que sí cree en la "honorabilidad" de Rajoy.

"Por supuesto que sigo convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy. No tengo dudas. Lo dije así hace mucho tiempo y me reafirmo", ha aseverado, antes de dar por zanjada la cuestión al asegurar que la estrategia de defensa de Bárcenas corresponde "a sus abogados" y no considera que sus "comentarios" aporten mucho al respecto.