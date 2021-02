Fútbol.- Víctor Font: "Los 'bonos Laporta' pueden hacer que el riesgo de ser SAD se materialice"

El candidato firma ante notario su compromiso de evitar que el Barça sea una SAD

BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font no ha querido "bajar al barro" contra los otros candidatos pero sí que ha hecho un ataque frontal a una de las propuestas económicas de su rival Joan Laporta, asegurando que los bonos que pretende implantar si gana para obtener recursos ponen en riesgo el modelo de propiedad del club y "materializan" el riesgo de que el Barça se convierta en una SAD y deje de ser de los socios y socias.

"Cuando vemos una de las propuestas estrella de Laporta, los bonos, constatamos que aunque seguro que no hay mala intención, seguramente fruto del desconocimiento o improvisación, una propuesta así o es irrealizable o, si está pensada y se quiere implantar, es una propuesta mala y los bonos Joan Laporta pueden hacer que el riesgo de ser SAD se materialice", expresó Font en rueda de prensa.

El líder de 'Sí al Futur', tras los primeros debates del área económica, a los que asiste a diferencia de Laporta y Toni Freixa, aseguró estar "preparado" para hacer frente al reto. "La preocupación era que podía haber una situación compleja como para no montar una candidatura en dos meses, y hemos constatado que el resto son candidaturas montadas en apenas dos meses, hay improvisación y falta de proyecto detallado", lamentó.

"Esto refuerza el riesgo de que el Barça, de forma no voluntaria, pueda convertirse en una SAD. No hay ninguno de los candidatos que tenga esta intención, todos queremos al Barça, pero una cosa son las intenciones y otra la realidad del club y qué proyectos hay para que esas intenciones sean realidad. No es tema de cinco años, es tema de cien días. En estos cien días nos jugamos que el riesgo de la SAD sea real, o evitarlo", aportó.

Y de ahí que, en cierto modo, ataque a los bonos propuestos por Laporta. "El Barça, sin saberlo los socios, hizo una emisión de bonos de 200 millones hace unos años. Pero los bonos Joan Laporta son un riesgo de ser una SAD porque el contexto actual es peor. La situación del club es la que es, y las situaciones de devolver esos bonos será un riesgo, porque se colocarían en fondos de inversión que exigirían garantías, como, por la puerta de atrás, ir quedándose el club", apeló.

"No es un tema de bajar al barro contra Laporta sino de explicar de la mejor manera, la más pedagógica, cual es la realidad del club para no votar a ciegas y no votar en base a percepciones", se sinceró Font, quien aseguró tener "estima" hacia Laporta y le elogió, en parte, por lo bueno de su mandato, sobre todo en el apartado deportivo. Pero quiso dejar claro que en estas elecciones prioriza lo económico y recordó que su último año de mandato se zanjó con pérdida y deuda.

"Ahora el reto más importante es el económico, y hay que asegurar que el nuevo presidente tenga experiencia, pero no en genérico y en recuerdo de títulos, sino en gestión. Y la segunda parte del mandato de Laporta es cuando el equipo se diluye, y en 2010, a nivel económico, hubo pérdidas y se incrementó la deuda de forma espectacular", recordó.

Font, por ello, no quiere que se "vote a ciegas" y pide debates entre los candidatos, cuantos más y cuanto antes, mejor. "La situación económica del club es tan mala que no podemos votar a ciegas. Laporta dice que es el más preparado para afrontar el reto por su experiencia. Le tengo estima personal, agradecimiento por lo hecho, y parece que queramos atacar a Laporta pero no, somos pedagógicos. Si por serlo nos tenemos que ir a casa, lo haremos", se sinceró.

Además, para evitar hacer del Barça una SAD, firmó ante notario un documento en el que se comprometa a "no tomar ninguna decisión que, aunque sea de forma no querida, pueda poner en riesgo el modelo de propiedad". "Eso es no emitir deuda tipo los bonos Laporta, o no dejar de tomar decisiones difíciles que puedan poner en peligro la propiedad de club que tenemos", reiteró.

DEFENSA A MESSI Y PETICIÓN AL PSG

Por otro lado, defendió a Leo Messi y tildó de "lamentable" que desde el Paris Saint-Germain se falte al respeto al club y al jugador con declaraciones como las del jugador Ángel Di María, asegurando que "hay posibilidades" de ver al '10' en París. "Lamentable, una falta de respeto. Pido a los dirigentes del PSG que intenten respetar al club y a un jugador que está aún compitiendo con el Barça y que ha dicho que esperará a final de temporada para decidir su futuro. Y, además, estamos a días de jugar una eliminatoria muy importante", lamentó Font, pensando en el duelo de 'Champions'.

"Nuestra prioridad es convencer a Messi a través de un proyecto deportivo liderado por Xavi. Lo que más le preocupa a Messi es el proyecto deportivo, y si este es sólido y el proyecto puede tener éxito, es lo más importante. Le haríamos una propuesta de contrato vitalicio que nos daría margen de maniobra. Su prestación ha de ser justa y competitiva, es el mejor de la historia", apuntó en referencia al contrato de Messi y a su posible renovación.

En cuanto al partido de Copa del Rey y la remontada del equipo en Granada (3-5), celebró haber vuelto a disfrutar. "Es una muy buena señal de lo que venimos explicando, de que hay talento y futuro en el equipo. Refuerza la idea de que, si tan pronto como sea posible, hay un nuevo equipo de gobierno y tenemos un proyecto deportivo que ayude a Koeman, luchar por todos los títulos puede ser una realidad", manifestó.