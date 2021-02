Italia.- Conte defiende un "gobierno político" pero niega ser un "obstáculo" para Draghi

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El primer ministro en funciones de Italia, Giuseppe Conte, ha defendido para el país la creación de un "gobierno político fuerte", si bien ha aclarado que su figura no debe considerarse un "obstáculo" para los trabajos de Mario Draghi, que ha iniciado los contactos con los distintos partidos para conformar un gabinete tecnócrata.

Conte aspiraba a seguir en el poder con el que habría sido su tercer gabinete, pero el presidente de Italia, Sergio Mattarella, entendió el martes que no contaba con una mayoría suficiente y, un día más tarde, convocó a Draghi para hacerle un encargo que el expresidente del Banco Central Europeo (BCE) ha aceptado "con reservas", es decir, a expensas de la acogida que tenga.

Conte ha agradecido a Mattarella haber sido un "interlocutor valioso" durante estos últimos años y ha reconocido también la labor de los "amigos" de la coalición, en la que tras la salida de Italia Viva en enero solo quedan el Movimiento 5 Estrellas (M5S), el Partido Democrático (PD) y Libres e Iguales (LeU).

Conte ya tuvo el miércoles un primer contacto con Draghi, con quien mantuvo una conversación "larga, muy abierta". "Le deseé un buen trabajo", ha explicado el mandatario en una declaración este jueves ante los medios, la primera desde que el antiguo responsable del BCE se vio el miércoles con Mattarella.

Pese a que Draghi ya ha comenzado su labor, Conte mantiene que Italia necesita "un gobierno político sólido y con la cohesión suficiente para tomar decisiones políticas", ya que considera que "las urgencias del país requieren elecciones políticas que no se pueden confiar a equipos técnicos".

Sin embargo, ha asegurado que no se interpondrá en los trabajos de Draghi, que por ahora no tienen plazos definidos. "Alguien me describe como un obstáculo para la formación de un nuevo Gobierno. Busquemos a los saboteadores en otra parte", ha apostillado.

El primer ministro por ahora se mantiene fiel al M5S y el PD, que hasta el último momento le defendieron como responsable de nuevo del Ejecutivo. Conte, de hecho, garantizó el miércoles a miembros del M5S que no aceptaría ser ministro del gabinete de Draghi en caso de que se lo propusieran, según fuentes del partido citadas por la agencia Adnkronos.

Las tres formaciones que comparten coalición han tratado de hacer un frente común en este nuevo escenario, en el que el M5S no ha ocultado su malestar por la llegada de Draghi, anticipando un posible 'no' en el Parlamento. El ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, no ha dado nada por sentado y ha afirmado este jueves que el partido tiene "el deber de escuchar" a Draghi.

APLAUSOS DE RENZI Y BERLUSCONI

En la órbita del Gobierno en funciones, quien más ha aplaudido el desembarco en Roma del expresidente del BCE ha sido el ex primer ministro Matteo Renzi, que en enero rompió su alianza con Conte entre otras razones por las discrepancias sobre el control de los fondos europeos.

"Mario Draghi es el mejor hombre para ser primer ministro. Salvó Europa y salvará Italia", ha proclamado Renzi en declaraciones a Bloomberg, confiado en que esta vía pueda salir adelante la próxima semana en el Parlamento y llevar aparejada un "plan de recuperación".

También parece satisfecho el líder de Forza Italia, Silvio Berlusconi, que encara la ronda de contactos "sin prejuicios" y con evidente sintonía con Draghi. "La elección de Mattarella (…) va en la línea que llevamos semanas apuntando", ha dicho, al defender a un responsable "de alto perfil" capaz de calmar los ánimos políticos.