Tenis.-Carla Suárez: "Ni siquiera hice preguntas de por qué, sólo quería saber qué hacer para recuperarme"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La tenista española Carla Suárez recalcó que "su primera reacción" cuando conoció que padecía el linfoma de Hodgkin era "saber qué hacer" para poder recuperarse y mostró su deseo de que las últimas sesiones de radioterapia le sirvan para recuperarse definitivamente y poder cumplir su deseo de despedirse "en una pista de tenis".

"La verdad es que no sé lo que pensé, pero mi primera reacción fue preguntar qué tenía que hacer para recuperarme, tampoco pensé mucho más allá. La verdad es que ni siquiera le hice preguntas de qué era, por qué lo tenía o qué pasaba, simplemente quería saber qué tenía que hacer para recuperarme", expresó Suárez en declaraciones a 'Eurosport'.

En este sentido, la grancanaria cree que su "experiencia como jugadora profesional" le sirvió de ayuda. "El tenis es un deporte individual y estamos acostumbrados a lidiar con las recuperaciones", admitió.

"No miré el móvil ni me informé, más que nada porque había cosas que ni iba a entender. Yo ya había hablado con los médicos y ya me habían explicado lo que era un linfoma. Es verdad que me dieron mucha confianza y muchas esperanzas y eso ayudó mucho, pero para mí, sin duda, este proceso ha sido más duro físicamente porque al final mentalmente te haces a la idea y sabes lo que hay. Pero nunca sabía cómo iba a reaccionar mi cuerpo y físicamente ha habido días que ha sido muy duro", remarcó.

Suárez confesó que para ella era "importante compartir públicamente la noticia". "Antes que tenistas o deportistas somos personas y nos pasa exactamente lo mismo. Lo expresé en su día con esa naturalidad porque así lo sentía. La gente no me iba a ver en la gira americana, en el US Open, en Roland Garros, y lo hice un poco para avisarles de que iba a estar un tiempo fuera", añadió.

"Es cierto que son noticias que nunca quieres escuchar de nadie, conozcas a esa persona o no. Sí que esperaba recibir cariño y ánimos, pero no en tanta cantidad, no me lo imaginaba. La verdad es que se agradece y sigo guardando todas esas muestras de cariño", celebró la jugadora de Las Palmas, a la que le dijeron que "el deporte ayudaba muchísimo".

Ahora, está "con los últimos pasos" de su recuperación ahora. "El 25 de enero tuve la última sesión de quimioterapia y ahora tengo que completar unas pequeñas sesiones de radioterapia. Después de eso, realmente espero que todo haya acabado", deseó la tenista española.

Carla Suárez tenía previsto retirarse en 2020 porque era lo que le pedían "el cuerpo y el corazón", y aunque mantiene su adiós, lo quiere hacer "en una pista de tenis". "No me gustaría que la gente me recordara despidiéndome en una camilla. Tengo en mente si todo va bien poder despedirme, pero ni mucho menos alargarlo a 2022", advirtió.

Además, el aplazamiento de los Juegos de Tokio le podría dar "una buena oportunidad" de hacerlo en una cita especial. "Pero no depende de mí, dependo de mis compañeras, de Garbiñe (Muguruza), de que tenga buen ranking o no para poder jugar dobles juntas. Después, depende sólo de mis compañeras, en el cuadro individual sólo pueden ir cuatro y si Garbiñe, Paula (Badosa), Sara (Sorribes) y Aliona (Bolsova) lo hacen muy bien pues me quedo fuera, no hay otra", reconoció.