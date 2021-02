Casa Real.- Aragonès (ERC) responde a Illa que el Rey sea el primero en bajarse el sueldo

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El vicepresidente de la Generalitat en funciones y candidato de ERC a la Presidencia, Pere Aragonès, se ha abierto este viernes a debatir sobre bajar los sueldos de cargos públicos, pero ha apuntado que la primera institución en hacerlo debería ser la Monarquía: "Empecemos por el Rey".

Lo ha dicho en un acto de campaña en el Camp de la Bota de Barcelona, después de que el candidato del PSC, Salvador Illa, haya propuesto una reducción del 30% del sueldo del presidente de la Generalitat para igualarlo al del lehendakari vasco.

Aragonès ha afirmado que no tiene ningún problema en discutir esta cuestión y que está dispuesto a abordar la adecuación de los salarios de todos los cargos públicos, no solo el del presidente del Govern: "Empecemos por el Rey, seguimos por expresidentes de la Generalitat que están en empresas del Íbex 35 y continuamos con el resto. No tenemos ningún problema", ha dicho en alusión velada al expresidente socialista José Montilla.

CARA A CARA

Aragonès ha vuelto a insistir en hacer un debate cara a cara con Illa para confrontar sus dos proyectos y ha reprochado al candidato socialista que no esté dando una "respuesta satisfactoria"; después de que varios candidatos hayan reprochado a ERC y PSC que lo planteen sin contar con el resto.

"Lo he planteado públicamente y también en privado. Dispuesto a hacer este cara a cara cuando haga falta: día y hora y ahí estaré. De momento hay evasivas por parte del PSC y nosotros hacemos un llamamiento a hacer este cara a cara precisamente porque no tenemos miedo en defender nuestro programa, tenemos confianza en nuestro equipo y nuestras propuestas", ha añadido.

Además, al ser preguntado por si ERC quiere seguir gestionando la Conselleria de Salud en la próxima legislatura con en el equipo de la consellera, Alba Vergés, ha ratificado su confianza en Vergés y ha defendido que están preparados para asumir todas las responsabilidades y que no han "huido de sus responsabilidades para hacer campaña", en referencia a Illa.

