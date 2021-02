Cultura.- Tom Holland: "Spider-Man 3 es la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa de la historia"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Si los rumores de sonados retornos, como los 'viejos' conocidos de la saga Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst o Emma Stone, o la presencia ya confirmada de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange ya han disparado el 'hype', ahora Tom Holland echa más leña al fuego al asegurar que Spider-Man 3 será un hito en la historia del cine de superhéroes.

"Obviamente no puedo decir casi nada (…) Lo que sí puedo decir es que es la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa jamás hecha. Te sientas, lees el guion, ves lo que están tratando de hacer y lo están logrando. Es realmente impresionante", señala el actor en declaraciones a Variety en las que señala que él es "de nuevo, ese mierdecilla con suerte que da la casualidad que es Spider-Man".

"Nos queda mucho rodaje por delante. Empezamos antes de Navidad y filmamos durante siete semanas. Paramos para las vacaciones de Navidad y luego comenzamos de nuevo. Estoy tan emocionado por verla como cualquiera, y qué decir de formar parte de ella", concluye el actor.

Tom Holland on #SpiderMan3: "I can say that it’s the most ambitious standalone superhero movie ever made" https://t.co/RLkP7IP78K pic.twitter.com/vUm3zshvTK

— Variety (@Variety) February 4, 2021