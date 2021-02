EEUU/China.- Biden afirma que no ha llamado aún a Xi porque "no ha tenido ocasión"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha defendido que no haya hablado todavía por teléfono con el presidente chino, Xi Jinping, desde que tomó posesión el pasado 20 de enero porque "no ha tenido ocasión".

Biden ha asegurado que no hay ningún motivo en particular para esta decisión y ha destacado que busca una relación con China diferente a la de su antecesor en el cargo, Donald Trump.

"Bueno, no hemos tenido ocasión de hablar todavía. No hay motivo para no haberle llamado", ha afirmado Biden en una entrevista con la CBS grabada el pasado viernes y emitida el domingo. Sobre Xi, Biden ha dicho que "no tiene el hueso democrático 'd' en su cuerpo".

"No necesitamos tener un conflicto, pero va a haber una competencia extrema", ha afirmado sobre el futuro de las relaciones con Pekín. La entrevista será emitida esta tarde poco antes de la Super Bowl, la competición de fútbol americano que paraliza el país.

Biden ha mantenido conversaciones con numerosos dirigentes mundiales desde su toma de posesión, incluido el presidente ruso, Vladimir Putin, pero hasta el momento no ha hablado con Xi.

Quien sí ha hablado con su homólogo chino ha sido el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien mantuvo la conversación el viernes.