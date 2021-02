CDMX, la cuarta región del mundo con más muertes por Covid-19

La CDMX ya tiene más de 42 mil 500 muertes confirmadas o asociadas a Covid-19, por lo que si fuera un país estaría en el lugar 15 y por regiones sería la cuarta a nivel mundial con más decesos a causa de este virus.

Cifras del Registro Civil, dadas a conocer por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) en el reporte sobre exceso de mortalidad, precisan que hasta el 31 de enero de 2021 se habían expedido 41 mil 37 actas de defunción con causa de muerte Covid-19 o sospecha.

En tanto, del 1 al 6 de febrero se han conformado mil 494 decesos más, es decir, que en total han ocurrido en la capital del país 42 mil 531 muertes asociadas al virus desde el inicio de la pandemia.

Las muertes en los hogares también se han multiplicado. / Foto: AP

Si la CDMX fuera un país, estas cifras la colocarían en el lugar 15 a nivel mundial por el número de decesos, superando a naciones como Perú, Polonia y Canadá y cerca de alcanzar a Sudáfrica.

En tanto, por regiones del mundo sería la cuarta con más muertes, de acuerdo al conteo de la Universidad Johns Hopkins, sólo por debajo de Sao Pulo (54 mil 324), New York (44 mil 743) y California (43 mil 991).

Exceso de mortalidad

De acuerdo al reporte sobre exceso de mortalidad, hasta el 31 de enero de 2021 se han expedido 41 mil 37 actas de defunción en donde la causa de muerte es Covid-19 o sospecha del virus. En el mismo periodo sólo se han confirmado por las autoridades locales 28 mil 919 decesos, es decir, que hay un exceso de mortalidad de 42%.

Durante diciembre de 2020 y enero de 2021 ocurrieron el 44% del total de muertes asociadas a Covid-19, es decir, 18 mil 170, de acuerdo a lo reportado por la ADIP.

Se actualizó el reporte sobre exceso de mortalidad en la CDMX. / Foto: AP

El mes con más muertes asociadas al virus ha sido enero de 2021 con 11 mil 417; en segundo lugar diciembre de 2020 con seis mil 753; y después le siguen mayo y junio con seis mil 84 y cuatro mil 29, respectivamente.

Este reporte sobre exceso de mortalidad que publicó la ADIP hace una comparación sobre la tasa de letalidad de Covid-19 por estados (defunciones entre casos confirmados totales), en donde la CDMX se ubica en el segundo lugar con menor tasa de letalidad, tan sólo por debajo de Baja California Sur.

“En el caso de la CDMX observamos una tasa de letalidad de caso de 5.1% que contrasta con la tasa nacional de 9.1%”, precisa el reporte.

Al respecto, Mario Romero, analista de datos, señaló que este reporte y comparación es un intento vergonzoso de la CDMX por intentar disfrazar la realidad que se vive con el coronavirus.

Foto: EFE

“En el resumen de exceso de mortalidad que presentan hacen una comparación extraña con otras ciudades para 'tasas de letalidad'. La comparación que nunca publicarán es exceso de mortalidad por población. Un intento vergonzoso de maquillar la realidad, buscando cualquier forma de compararse en la que esta ciudad no se la mayor catástrofe en el manejo de la pandemia, no del país, del mundo entero. No tendrán éxito en el intento de hacer pasar esta inmensa tragedia como un éxito”, criticó.

Te puede interesar: