Pfizer, la vacuna ideal anticovid para aplicar a adultos mayores en CDMX

En la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que no se combinarán marcas de vacunas entre sus habitantes y dijo estar a la espera de que el gobierno federal le anuncie cuál es la que se va a aplicar en la segunda etapa de vacunación, es decir, a adultos mayores.

La vacuna AstraZeneca quedaría descartada para este sector si las autoridades toman en cuenta que siete países de la Unión Europa, incluidos Alemania, Francia e Italia, han recomendado no aplicarla a sus adultos mayores por falta de datos de eficacia.

Entonces, tomando en cuenta lo anterior, el biológico ideal para administrar a personas de 60 y más años sería la de la farmacéutica Pfizer, de acuerdo con Juan Carlos Montoya, experto en logística y cadenas de abastecimiento de La Salle.

"Pfizer sería la mas conveniente, a pesar de que sea doble dosis la que se requiere, a lo mejor las ciudades mas grandes no tendrían problema en mantener esto para poder enfocar las demás vacunas a las otras zonas que puede ser más difícil su mantenimiento y no requieren tanto cuidado porque sabemos que la de Pfizer es la que requiere la temperatura mas baja, entonces, la mejor opción podría ser esa, tener esa de Pfizer sabiendo toda la infraestructura y lo que hay en la CDMX para poder mantenerla y contar con las dosis necesarias", declaró el especialista a Publimetro.

Panorama desalentador en vacunación

Debido a que la plataforma para el registro de vacunación ha presentado fallas en los primeros días que se habilitó, el experto en logística aseguró que el panorama del plan de inmunización no es desalentador.

"Hubo mucho tiempo por parte del gobierno para hacer el correcto desarrollo de una plataforma robusta que soportara todo esto y no lo hizo […] no pinta bien el panorama, definitivamente habría que ver cuál es la realidad de la planeación, desafortunadamente no pinta a que vaya a haber un buen control por parte de las autoridades para lo que ya es en sí, en físico, la vacunación de las personas", advirtió.

Además, agregó Juan Carlos Montoya, otro factor que no están tomando en cuenta las autoridades es la cuestión de traslados de estas personas para acudir a la cita de vacunación, que se daría respecto a su Código Postal, en la clínica más cercana. "Algunos ya no pueden moverse y tienen que ser acompañados lo que desataría aglomeraciones y en los traslados arriesgarlos en el transporte público puesto que no todos tienen automóvil".

Una salida a estos inconvenientes, dijo, serían las brigadas de vacunación que estarían guiadas por el censo que recientemente publicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). "Teóricamente se tiene un control de dónde están estos adultos mayores, estas brigadas tratarían de llegar a ellos sin ponerlos en riesgo, si son el grupo vulnerable y se les va a poner en riesgo para que acudan a vacunarse, son dos caras de la moneda que el gobierno debería considerar para evitar contagios y mortalidad".

Esta opción, reconoció el experto, sería doble trabajo porque Pfizer requiere dos dosis, pero evitaría poner en riesgo a este sector tan vulnerable. En este caso, también el plan debería incluir el equipo necesario para que los brigadistas mantengan la temperatura que requiere la vacuna. "Son mucho cosas que el gobierno debe tomar en cuenta" acotó.

EFICACIA VACUNAS

Pfizer/BioNTech: 95%

Moderna: 94%

Novavax: 89%

AstraZeneca: 70%

Janssen: 66%

Sinovac: 50%

CIFRA

7,749,300

biológicos se tendrán de Pfizer en el primer cuatrimestre de 2021