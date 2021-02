Tenis.-Rusia destroza a Italia y conquista su primera Copa ATP

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Rusia ha conquistado la segunda edición de la Copa ATP después de imponerse en la final de este domingo gracias a las victorias de Andrey Rublev y de Daniil Medvedev sobre Fabio Fognini (6-1, 6-2) y Matteo Berrettini (6-4, 6-2), respectivamente, y releva a Serbia en el palmarés del torneo.

La dupla Medvedev-Rublev no encontró oposición durante toda la semana; ganó los ocho partidos individuales que jugó, y, entre ambos, solo perdieron dos sets para llevar a su país, capitaneado por Evgeny Donskoy, a levantar el trofeo en Melbourne Park.

En el primer partido de la jornada en la Rod Laver Arena, Rublev apenas necesitó una hora para deshacerse de Fognini en el duelo entre los números dos de ambos combinados. De hecho, el tenista ruso mantuvo intacto su servicio y no tuvo que enfrentarse a ninguna bola de 'break' en contra.

Así, arrancó con un 3-0 que le permitió mantenerse firme ante un rival que se defendió en el cuarto juego de otra pelota de quiebre. Sin embargo, nada pudo hacer en para evitar la derrota en la manga después de que Rublev ganase tres juegos consecutivos. Ya en el segundo set, dos nuevos 'breaks' permitieron al ruso llevarse el triunfo.

Tras ello, entraron a escena los dos números uno, pero el dominio ruso fue idéntico. Berrettini, que no había perdido ni un set contra tres de los 13 mejores jugadores del ranking ATP para llevar a Italia a la final, sucumbió ante la fortaleza física y mental de Medvedev, que en una hora y 20 minutos de juego liquidó la contienda.

Amparado por su gran golpe de derecha, el número cuatro del mundo logró la única rotura del primer parcial tras una dura y larga lucha en el tercer juego, definitiva para llevarse la manga. El 5-1 de salida en la segunda encarriló su camino, aunque el transalpino alargó el choque salvando hasta tres bolas de partido. En la cuarta, Medvedev desató la locura en el equipo ruso.

Con ello, Rusia se convierte en el segundo ganador de la Copa ATP relevando a la Serbia de Novak Djokovic, que este año no pudo avanzar a semifinales. Por su parte, Italia no ha podido culminar la gesta tras no superar la fase de grupos el año pasado -cuando también perdió contra Rusia-.