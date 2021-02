Cultura.- Timothée Chalamet es el hijo del Eduardo Manostijeras de Johnny Depp en un anuncio de la Super Bowl

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Además de la actuación musical del descanso, de los tráileres y adelantos de las películas y series que están por venir o del concierto previo, en todo el circo de rodea a la celebración de la Super Bowl otro gran foco de atención son los anuncios comerciales. Unos spots publicitarios para los que, en no pocas ocasiones, las marcas echan el resto y eligen a grandes estrellas del cine y la televisión como protagonistas.

Y en la 55ª edición del evento deportivo más mediático del año, el spot que más ha llamado la atención ha sido el protagonizado por Timothée Chalamet. El protagonista de Call Me By Your Name y la aún inédita nueva versión de Dune se convirtió en el hijo de Eduardo Manostijeras, el legendario personaje interpretado por Johnny Depp en el filme dirigido en 1990 por Tim Burton para el anuncio de Cadillac.

Además de Chalamet como Edgar, el hijo de Eduardo Manostijeras, la marca de automóviles también contó para spot de su nuevo coche eléctrico y con modo de conducción automática con la presencia estelar de Winona Ryder, la actriz que interpretó a la protagonista Kim Boggs en el filme original y que en el anuncio es la madre del joven manostijeras.