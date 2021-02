España.- Iglesias coincide con Lavrov: En España no hay "plena normalidad democrática" con los presos del 'procés'

Dice que Justicia ya ha planteado una reforma del delito de sedición y tilda de "vergüenza" que se paguen gastos de Juan Carlos I en Emiratos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha definido de "excepcionalidad" la situación de los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont respectivamente, y cree que es "evidente" que ha deteriorado la imagen de la democracia española.

En una entrevista al diario ARA, recogida por Europa Press, Iglesias ha reconocido que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, el uno está en la cárcel y el otro en Bruselas".

"Si como miembro del gobierno voy a cualquier país y me dicen que los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan en Cataluña están uno en la prisión y el otro en Bruselas, me están describiendo los hechos. Estas personas no han puesto bombas, no han disparado contra nadie. Pues es evidente que hay una situación de excepcionalidad, y lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español", ha indicado a la pregunta sobre las declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, quien la semana pasada reprochó la situación de los presos del 'procés' al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

"¿Cómo puede haber normalidad democrática en nuestro país si un conflicto político ha dejado de poder gestionarse por vías políticas y ha acabado gestionado por vías policiales y judiciales? Es una cosa problemática que a ningún demócrata nos puede gustar", ha ahondado.

NO PUEDE HACER INDEPENDENTISTAS EN LA CÁRCEL

Sobre los objetivos que espera para reactivar la mesa de diálogo en Cataluña, Iglesias ha afirmado que el Gobierno buscará un acuerdo y ha subrayado que, para ello, todos tendrán que "ceder".

"Siempre hemos defendido un referéndum, esta es nuestra posición política. Pero cuando nos sentamos en una mesa diferentes partidos, en este caso dos gobiernos, es fundamental construir un acuerdo que seguramente no contendrá el cien por cien de la voluntad política de todos los actores", ha apuntado.

En este punto, ha incidido en que debe ser un acuerdo que permita una "gestión democrática de un conflicto que es político". "Sé que me atacarán mucho por decir esto, pero para que esto se produzca en circunstancias aceptables no puede haber independentistas en las prisiones y en el exilio. El diálogo no podrá llegar a buen puerto si hay gente en la prisión o en el exilio", ha apostillado.

En esta línea, ha advertido que quien piense que "lo que pasa en Cataluña lo resolverán las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o los jueces no entiende la historia del Estado de los últimos 200 años", dado que este conflicto "no es una novedad" en un estado con una "realidad plurinacional en la cuestión identitaria".

YA HAY PROPUESTA DE REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN

Iglesias también ha revelado que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ya ha presentado una propuesta para reformar el delito de sedición aunque ha eludido dar detalles, pues para que "algunas cosas pasen", se debe trabajar en ellas "con discreción".

En este punto, está convencido de que conseguirán "una mayoría adecuada" para tener un Código Penal "mejor, más democrático, más garantista y que favorecerá una gestión del conflicto en Catalunya en unos términos más razonables".

En cuanto a la posición de Unidas Podemos sobre la ley de amnistía, Iglesias ha dicho que esta figura jurídica "no sirve para conseguir un acuerdo en el Congreso".

El vicepresidente segundo también ha afirmado que lo conocido recientemente sobre el escrito del extesorero del PP Luis Bárcenas, aludiendo a una promesa de que su mujer no entrara en prisión si no revelaba detalles de la presunta 'caja b' del PP, pone "encima la mesa que una de las claves de la estructura de poder corrupta en el Estado tenía que ver con un intento de la derecha de controlar a los jueces".

"Y también cuando vemos al PP bloqueando la renovación del CGPJ, intentando parapetarse en la mayoría que consiguieron cuando gobernaba Rajoy. Mucha gente piensa que no siempre funciona bien la separación de poderes y que la justicia no es igual para todo el mundo", ha ahondado.

LE PRODUCE "VERGÜENZA" QUE EL GOBIERNO PAGUE GASTOS DE JUAN CARLOS I

Por otro lado, Iglesias ha confesado que le produce "vergüenza" que el Ejecutivo abone gastos relacionados con la estancia del rey emérito Juan Carlos I en Emiratos y, a continuación, ha manifestado que estar en coalición implica que hay cosas que se hacen como Ejecutivo que "no le gustan".

"Si en lugar de 35 diputados tuviéramos unos cuantos más, la situación sería distinta. A ninguna democracia le puede parecer aceptable que el dinero de los ciudadanos puedan servir para alargar situaciones de privilegio que casi nadie entiende", ha zanjado.