Fútbol.- Sergio Ramos: "No me quedaba otra que pasar por el quirófano"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró este lunes que "todo ha salido fenomenal" en su operación de rodilla, la cual no podía evitar, y que intentará "volver cuanto antes porque queda muchísima temporada por delante".

El futbolista andaluz tuvo que pasar por el quirófano el pasado sábado para solucionar sus problemas en el menisco de la rodilla izquierda que le habían impedido ayudar al equipo en los últimos partidos y estará entre seis y ocho semanas de baja.

"Ya estoy de vuelta en casa. Al final, me ha tocado pasar por el quirófano. A nadie le gusta estar en esta situación, pero gracias a Dios todo ha salido fenomenal, además era una recomendación médica y no me quedaba otra", expresó Ramos en un vídeo en sus redes sociales.

El central de Camas se mostró "muy contento" por el resultado de la operación. "Intentaré volver cuanto antes para ayudar al equipo porque queda muchísima temporada por delante", advirtió, dando las gracias al doctor Manuel Leyes y su equipo "por el trato y el trabajo excelente en esta operación".

"También quiero acordarme de todos vosotros por esos mensajes de tanto cariño que me han llegado al corazón y que me dan mucho ánimo para volver más fuerte. Volveremos", concluyó el futbolista del Real Madrid y de la selección española.