Tenis.-Anabel Medina: "Veo a Garbiñe Muguruza con esa mirada ambiciosa y ganadora"

"Yo siempre pondría a Nadal como favorito porque sus números, su ambición y actitud lo demuestran"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La capitana del equipo de Copa Federación de tenis, Anabel Medina, considera que Garbiñe Muguruza debe de estar entre las favoritas a ganar el Abierto de Australia y celebra haberla visto estos días "con esa mirada ambiciosa y ganadora", mientras que también sitúa entre los favoritos en el cuadro masculino a Rafa Nadal por "sus números, su ambición y actitud" y solicita tratar "con cariño" al joven Carlos Alcaraz a la hora de presionarle sobre si será el sucesor del balear.

"Garbiñe ha empezado el año muy fuerte y eso es muy significativo. La veo focalizada de la misma manera que el año pasado, muy concentrada y con esa mirada ambiciosa y ganadora, y verbalizando que le gustaría ganar los cuatro 'grandes' y volver a ser número uno. Confía mucho en su juego y es obvio que es una de las favoritas", expresó a Europa Press una Anabel Medina que será una de las expertas que tendrá Eurosport, la cadena que emite en directo y en exclusiva el Abierto de Australia.

La valenciana sabe que la de Caracas tendrá "rivales complicadas por el camino", pero insistió que su capacidad de "focalizarse en ella misma y no depender tanto del rival". "Ha demostrado su capacidad ya ganando 'Grand Slams', siendo número uno y el año pasado llegó a la final ganando a rivales muy difíciles", añadió.

Sobre la irregularidad que puede tener en su tenis la doble campeona de 'Grand Slam', la extenista fue clara. "¿Dónde hay que firmar ganar dos 'grandes', jugar cuatro finales y ser número uno?", indicó. "Hay que mirar siempre la parte positiva. No todas las semanas se puede estar al cien por cien, pero en los grandes escenarios se viene arriba y hace cosas increíbles", apuntó.

Por ello, Medina pida "valorar" lo que ha hecho hasta ahora Muguruza. "Después de Arancha (Sánchez Vicario) y Conchita (Martínez) se reclamaba una figura así y ahora la tenemos con ella. Lo que tenemos que hacer es apoyarla para que sus objetivos, que son muy claros y ambiciosos, salgan para delante", subrayó.

Actualmente, el tenis femenino vive una época en la que no hay una gran dominadora, un aspecto que no le parece negativo a la de Torrent. "Esa parte de no saber quién va a ganar le da esa chispa de emoción y que hay jugadores muy buenas y todas tienen opciones", admitió.

Lo que tendrán que afrontar todos en Melbourne Park es "la situación nueva" de la preparación y de la que saldrán airosos "las jugadoras y jugadores que mejor se adapten a ella". "Quitando a los que han tenido que estar confinados al cien por cien, creo que el resto ha tenido margen de preparación con sus cinco horas para entrenar y un torneo previo. No sé si va a haber tantas sorpresas, pero quien mentalmente lo lleve mejor va a sacar más partidos", señaló.

"SIEMPRE PONDRÍA FAVORITO A RAFA NADAL"

Anabel Medina también habló del cuadro masculino donde ve con "muchas opciones" a Rafa Nadal, aunque sea "el 'grande' favorito" de Novak Djokovic y al balear no se le ha dado "tan bien". "Pero Rafa siempre ha sido muy pragmático y muy positivo, con una capacidad de adaptación interiorizada que le hace adaptarse a todas las situaciones", remarcó.

"A ver si esas molestias que tiene en la espalda le permiten rendir en plenitud porque son dos semanas y a cinco sets y viene sin competir desde hace tiempo, pero yo siempre le pondría como favorito porque sus números, su ambición y actitud lo demuestran", declaró la capitana del equipo de la Copa Federación.

El Abierto de Australia será también el primer 'Grand Slam' para el joven Carlos Alcaraz, señalado ahora como posible sucesor del de Manacor, algo que la extenista lo ve como "palabras mayores", aunque el murciano "tiene gran nivel y capacidad, y va a ser un jugador importante en el tenis español".

"Pero hay que ir con cuidado con eso de ser el sucesor de Rafa porque hay que ver si hay alguien de después de esta generación puede conseguir si quiera el 50 por ciento. A Carlos Alcaraz hay que tratarle con cariño porque es muy joven, tiene un potencial brutal y buenas capacidades, y seguro que va a dar muchas alegrías, y él debe seguir haciendo su trabajo porque los resultados están ahí", agregó del pupilo de Juan Carlos Ferrero.

Anabel Medina debería estar en Melbourne para cubrir el 'grande' australiano para 'Eurosport', pero la pandemia lo ha impedido por lo que ha aprovechado ese tiempo para visitar la Academia de Rafa Nadal donde se han disputado estos días varios torneos 15.000 de la ITF para ver "a las jóvenes".

"Se está haciendo un buen trabajo y hay muchas jóvenes con bastante futuro. También he estado viendo a los que no son tan jóvenes, pero que también están peleando por estar arriba. Estos torneos son importantes para dar esa oportunidad a las jóvenes que buscan el salto al circuito profesional y que pueden competir sin poder salir de España", recalcó la valenciana.

"HAY QUE LLEGAR PREPARADAS Y SUPERMENTALIZADAS A LA FED CUP"

La capitana de la Copa Federación tampoco ha "parado" durante el 2020, donde estuvo "echando un cable" a Sara Sorribes mientras que no había competición, y reconoció que tenían "ganas" de haber jugado las Finales de la competición por equipos que se aplazaron a 2021 porque lo llevaban "persiguiendo desde hacía tres años".

"Nos dio pena, pero la situación era muy compleja. Ahora en abril vamos a tener esa oportunidad y hay que enfocarlo de manera positiva y tratar de llegar lo mejor preparadas posibles y supermentalizadas para luchar por ganar", afirmó la extenista.

Medina opina que este nuevo formato va a ser "una experiencia nueva" y que su situación en el calendario "busca que todas las jugadoras tengan opciones de poder competir y que afecte lo menos posible a su calendario". "Lo importante ahora es el inicio de la temporada y que las jugadoras estén concentradas en Australia, que sientan la competición porque para la Fed Cup todavía queda tiempo", detalló.

Finalmente, celebró la buena recuperación que está teniendo Carla Suárez, "una persona admirable", en su tratamiento del linfoma de Hodgkin. "Tiene la capacidad de darle a cada cosa la justa importancia que tiene. Siempre ha sido muy optimista y ha afrontado de manera muy positiva la situación porque con este tipo de enfermedad es importante estar activa y convencida de que sólo es un traspié. Nos quedamos muy impactados, pero había momentos en los que ella te animaba a ti. Ya ha acabado el tratamiento, está empezando a jugar y ojalá que la veamos en las pistas muy pronto", sentenció.