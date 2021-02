¿Cuáles son las consecuencias del segundo juicio político a Donald Trump?

El Senado en Estados Unidos tendrá la atención enfocada en la determinación del segundo juicio político en contra de Donald Trump, a quien la Cámara de Representantes acusó de incitación a la insurrección por el ataque al capitolio del pasado 6 de enero y con lo que buscan se aplique una condena al ex mandatario.

En total 67 es el número de votos que los demócratas deben reunir en el Senado para que se aplique la condena en contra de Donald Trump, situación que buscan concretar sin mayores dificultades lo más pronto posible, aunque existe la posibilidad de que ambas partes citen testigos a declarar, con lo que el juicio se extendería aún más.

¿Cuáles son las consecuencias en caso de que proceda el impeachment contra Trump?

Pese a que Donald Trump dejó la Casa Blanca y no puede ser destituido, este juicio político lo que busca es que el ex mandatario sea inhabilitado y así evitar que busque la presidencia en las elecciones de 2024.

Cabe resaltar que pese a que Donald Trump ya fue presidente en un periodo, en Estados Unidos se puede tener dos periodos al mando, sin importar si son en un mismo proceso o en distintos, situación por la que se especula que el también empresario buscaría regresar a la Casa Blanca dentro de tres años.

Además en caso de ser inhabilitado, Donald Trump perdería ciertos beneficios o prestaciones que tiene al ser ex presidente de Estados Unidos, entre ellos destacan la pensión vitalicia a ex presidentes que asciende a más de 220 mil dólares anuales, protección de por vida por parte del servicio secreto y funeral de Estado y ser enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington, en el cual descansan los restos de otros ex presidentes.

