Fútbol/Copa.- Koeman: "Con las bajas que tenemos, le doy un '10' a mi equipo"

"Que la gente me diga que vibra con el equipo me hace estar orgulloso"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que pone un '10' a sus jugadores por su entrega y lucha para lograr los últimos buenos resultados pese a una nómina de bajas por lesión que no para de aumentar, y el tener que jugar las semifinales de Copa del Rey, con la ida este miércoles en Sevilla, con una defensa en cuadro.

"Destaco la mentalidad del equipo y el carácter de los jugadores. Tenemos calidad, nos faltan posiciones y más competencia, pero con las bajas que tenemos y once partidos fuera, le doy un '10' a este equipo", manifestó el técnico en rueda de prensa.

Koeman no sabe si ganar la Copa del Rey sería cerrar una buena campaña, pero aprovechó para halagar a sus jugadores por su compromiso. "¿Qué es buen año para el Barça? Es complicado de contestar, aspiramos siempre a todo. Pero sabiendo los problemas que tenemos, y lesiones, parece que sobrevivimos en muchas cosas", aportó.

Y, con bajas de última hora en Dest, Pjanic y Braithwaite, se medirán a un Sevilla al alza. "Es verdad que viendo los últimos resultados, Sevilla y nosotros llevamos trayectoria de partidos ganados, es semifinal de Copa a dos partidos y para nosotros es importante sacar un buen resultado mañana. Creo que es un gran partido. El Sevilla exige el máximo al contrario en muchos aspectos y en muchos momentos del partido", avisó.

"Las bajas son porque la gente no está bien físicamente, y prefiero llevar a gente que está al cien por cien y físicamente bien. No es momento de correr riesgos, nos falta mucha gente porque tenemos muchas bajas, pero para cualquier problema hay una solución", matizó, en positivo, el técnico blaugrana.

No obstante, solo tiene como centrales puros a Lenglet y Umtiti, y baraja si poner a Frenkie De Jong atrás o avanzarlo en la medular, donde está haciendo grandes actuaciones. "Es verdad que si ponemos a Frenkie como central nos falta algo en el centro del campo. Si podemos, siempre es mejor escoger un central, gente acostumbrada a jugar ahí. Y, viendo como está Frenkie, perdemos algo sin él en el centro del campo", señaló.

Antes las bajas, buenos resultados y mejor química como respuesta. Así lo ve Koeman. "La confianza del equipo ha subido, nos concentramos mejor que antes, hemos sacado el orgullo en varios partidos para remontarlos. Depende de la gente, de la mentalidad del equipo, y ser realista es decir que nos falta gente. Y jugadores muy importantes", reiteró.

Por ello, aseguró que está "aprendiendo mucho" de esta temporada. "He aprendido mucho, hemos cambiado cosas en el club y creo que el camino cogido es un buen camino, se ha cambiado al equipo y dado oportunidades a los jóvenes, para hacer un equipo de futuro sin olvidar que hay que ganar. Y estar vivo en las tres competiciones, con las bajas, es importante. Que la gente me diga que vibra con el equipo me hace estar orgulloso", se sinceró.

Por otro lado, ante las críticas del entrenador del Olympique de Lyon, Rudy Garcia, por hablar abiertamente de fichar a Memphis Depay, le contestó. "Parece que al entrenador del Lyon le gusta entrar a la prensa para tener más protagonismo. Pero no me importa, es un hombre importante para mí", argumentó.