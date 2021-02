México.- Marriott añadirá 19 resorts a su oferta de 'todo incluido' tras un acuerdo con Sunwing Travel Group

Amplía su presencia a Antigua y Santa Lucía

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Marriott International ha anunciado este martes la expansión de su portafolio de hoteles "todo incluido" mediante un acuerdo a largo plazo con la división hotelera de Sunwing Travel Group, Blue Diamond Resorts, que cuenta con un portafolio de propiedades de resorts en todo el Caribe, Centroamérica y México.

El acuerdo contempla añadir al portafolio de Marriott 19 resorts franquiciados que suman casi 7.000 habitaciones en seis destinos, al tiempo que duplica la presencia en el segmento 'todo incluido' para llegar a 33 propiedades en 2025. Se prevé que la mayoría de las propiedades se conviertan en Autograph Collection de Marriott a mediados de 2021.

"Los resorts premium todo incluido de Sunwing Travel Group representan una excelente adición a la cartera de Marriott, agregando nuestra huella en dos nuevos destinos de vacaciones -Santa Lucía y Antigua- y duplicando nuestra presencia en este segmento", ha destacado Tony Capuano, presidente del Grupo, Servicios de Desarrollo, Diseño y Operaciones Globales de Marriott International.

Marriott International lanzó su plataforma de portafolio multimarca de todo incluido en agosto de 2019 y tiene 9 hoteles abiertos en Costa Rica, Barbados y México, con 5 hoteles previstos en México, Curazao, República Dominicana y Jamaica. Con el acuerdo de hoy se espera que otros 19 se unan al portafolio.

Dada la creciente demanda de estadías de calidad superior y de lujo con todo incluido, Marriott International anunció previamente que aprovechará ocho de sus 30 marcas icónicas globales en la categoría de todo incluido: The Ritz-Carlton, The Luxury Collection, Marriott Hotels, Westin Hotels, W Hotels, Autograph Collection, Tribute Portfolio y Delta Hotels by Marriott.

El acuerdo de hoy refleja la incorporación de 19 resorts al Autograph Collectionde Marriott International, una colección de hoteles independientes seleccionados por su artesanía inherente.