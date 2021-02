Portaltic.-Starlink acepta el registro en España para su programa beta de Internet por satélite

MADRID, 9 (Portaltic/EP)

Starlink, la división de SpaceX basada en una red intercontectada de satélites para proveer de Internet a todo el mundo, ha empezado a aceptar el registro para el acceso a su programa beta en España.

Con el programa 'Better than Nothing Beta' (beta mejor que nada), Starlink ofrece acceso anticipado a su servicio de Internet, basado en una red de satélites interconectados, que actualmente ha logrado poner más de mil en órbita.

Durante la prueba, los usuarios pueden experimentar velocidades de datos variables de 50Mb/s a 150Mb/s y latencias de 20ms a 40ms, como recoge en su página web, precisamente donde permite registrarse para acceder al programa beta en España.

En el registro, disponible desde la página principal, el usuario debería introducir un correo electrónico y una calle, en un buscador que ya recoge localizaciones de ciudades españolas, con la dirección en español.

Posteriormente, la web ofrece un desglose del coste del servicio en euros, que incluye hardware (499 euros), servicio (99 euros al mes) y envío (60 euros). Estima que el servicio estará disponible en zona indicada -en este caso en Madrid- entre mediados y finales de 2021.

Las condiciones del servicio recogen el kit de instalación (un terminal de usuario, un 'router' WiFi y una antena con la que poder conectarse a la red de satélites), de que se hará responsable el usuario. Si no le convence, puede devolver el kit sin daños y cualquier otro accesorio en un plazo de 30 días tras su recepción, y obtener el reembolso completo.

Señala, además, que cualquier disputa que surja entre el usuario y Starlink "se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes de España, y estará sujeta a la jurisdicción exclusiva de los tribunales españoles".