¡Viaje al pasado! Marcas mexicanas que desaparecieron y seguimos extrañando

El día de hoy se hizo tendencia en redes sociales, Bancomer, esto debido a que el banco cambió de nombre hace algunos años, primero fue BBVA Bancomer, y en 2019 se quedaron solamente con BBVA.

Pero a pesar del cambió de nombre, la gente le sigue llamando Bancomer, el banco ha insistido con una campaña para que sea llamado BBVA, la cual ha provocado diversos memes y burlas en redes sociales.

“Bancomer”:

Por quienes siguen diciéndole así a BBVA aunque insistan en que ya cambiaron de nombre. pic.twitter.com/m0d1iOCoSf — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) February 10, 2021

— Yo me llamo México ¿Y tú?

— Yo soy BBVA.

— 😐Mejor te llamo Bancomer. pic.twitter.com/AGjnt2Y71S — Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 10, 2021

— Mire, cuando yo diga "BBVA" y le pise el pie, usted mueve la cabeza.

— ¡Entendido!

— Mi nombre es BBVA.

— Ay, creo que dijo Bancomer. pic.twitter.com/Jh9LtAiEEZ — Simpsonito (@SimpsonitoMX) February 10, 2021

-Repita conmigo, Be

– Be

– Be

– Be

– Uve

– Uve

– A

– A

– BBVA!

– BANCOMER!!! — Alex P🐷 (@AlexCVJ) February 10, 2021



El Banco de Comercio estuvo por décadas bajo las condiciones bancarias que se desarrollaban en México, después sufrió el proceso de nacionalización a comienzos de la década de 1980. En los 90 se descentralizó y hacia el 2000, el español Banco Bilbao Vizcaya adquirió esta empresa, a eso se debió el nuevo nombre.

Bancomer / Especial

No sólo es Bancomer

Entre otras instituciones bancarias también encontramos a Banamex, que se convirtió en City Banamex.

También está HSBC, que antes se llamaba Bital.

HSBC / especial

Y Serfín pasó a ser Santander Serfín.

Santander Serfín / Especia

También hemos visto el cambio de Banamex.

Banamex / Especial

En la cuestión de supermercados encontramos a Aurrerá que por años fue una de las tiendas de autoservicio más exitosas de nuestro país. Era propiedad del grupo industrial Cifra y poseía otras marcas como Suburbia, Superama y Vips. La tiendas fueron adquiridas por Wal mart, hasta la fecha sólo podemos encontrar Bodegas Aurrerá.

Aurrerá/Walmart / Especial

Gigante fue otro que dejó de existir, estos supermercados cambiaron su nombre a Soriana.

Gigante/Soriana / Especial

Otra marca muy recordada por los ochenteros es la zapatería Canadá, que fueron adquiridas por Coppel, al comienzo las tiendas se llamaban Coppel Canadá. Canadá fue adquirida por la familia Coppel, en donde además de calzado se vende ropa y artículos electrodomésticos, tmbién cuentan con envío de divisas y un banco.

Coppel/Canadá / Especial

El mundo de la diversión también se ha visto afectado, el sur de la Ciudad de México existía un lugar llamado Reino aventura, ahora Six flags. El parque de diversiones que fue inaugurado en la década de 1980, fue adquirido hacia el año 2000 por el conglomerado estadounidense Six Flags, de Warner Bros. Entertainment Inc.

Reino aventura/Six flags / Especial

Marcas gubernamentales también se han visto afectados por este tipo de cambios, por ejemplo Compañía de Luz y Fuerza del Centro fue la encargada de proveer de electricidad a la zona central del país desde 1904 hasta 2009, cuando fue absorbida por la Comisión Federal de Electricidad.

Compañía de Luz y Fuerza del Centro/CFE / especial

Y el caso de la Ciudad de México, que antes era llamado Distrito Federal.

Ciudad de México / Especial

En cuestión de las televisoras, también ha habido grandes cambios, Tc Azteca surgió en el proceso de privatización del Paquete de Medios del gobierno federal en el que se incluían 90 estaciones e instalaciones que formaban parte de la televisora paraestatal Imevisión, y cuya licitación fue ganada por Grupo Salinas.

Imevisión/Tv Azteca / Especial

Y tal vez uno de los nombres que más extrañamos y al que menos nos hemos acostumbrado es el pan de Bimbo que antes se llamaba Negrito, y actualmente tiene el nombre de Nito.

Negrito/Nito / Especial

