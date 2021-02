Cultura.- Mare of Easttown, la nueva serie de Kate Winslet, ya tiene fecha de estreno en HBO

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

'Mare of Easttown', la miniserie de siete entregas protagonizada por Kate Winslet ('Mildred Pierce') ya tiene fecha de estreno. La ficción del creador y escritor Brad Ingelsby ('The Way Back', 'Una noche para sobrevivir', 'La ley del más fuerte') dirigida por Craig Zobel ('The Leftovers') llegará el lunes 19 de abril a HBO España.

Winslet se mete en la piel de Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania que investiga un asesinato local mientras la vida se desmorona a su alrededor. Una historia que explora el lado oscuro de una comunidad unida y reflexiona cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente.

Junto a la protagonista de 'Titanic' y 'El lector', 'Mare of Easttownt' también está protagonizada por Julianne Nicholson ('El visitante') como Lori Ross, la mejor amiga de la infancia de Mare; Jean Smart ('Watchmen') como Helen, la madre de Mare; Angourie Rice ('Black Mirror') como Siobhan Sheehan, la hija adolescente de Mare; Evan Peters ('American Horror Story') como el detective Colin Zabel, el detective del condado que ayudará con la investigación de Mare; y por Guy Pearce ('Mildred Pierce') como Richard Ryan, profesor local de escritura creativa.

Completan el reparto Cailee Spaeny ('Devs') como Erin McMenamin, una adolescente aislada que vive con su padre inestable; David Denman ('Outcast') como Frank Sheehan, ex marido de Mare; John Douglas Thompson ('Déjales hablar') como el Jefe Carter, el jefe de Mare en el Departamento de Policía de Easttown; Patrick Murney ('Seven Seconds') como Kenny McMenamin, el padre de Erin; James McArdle ('Ammonite') como el sacerdote Mark Burton; Sosie Bacon ('Here and Now') como Carrie Layden, la madre de Drew y ex novia de Kevin; Joe Tippett ('Rise') como John Ross, marido de Lori y amor de universidad; y Neal Huff ('The Wire') como el primo de Mare, el padre Dan Hastings.