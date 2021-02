España.- Almeida dice que Sánchez mantiene a Iglesias porque le ayuda a "distraer" con sus "excentricidades"

"Que disfrute de su vicepresidencia vacía de competencias, de su estatus, de sus niñeras y de lo que le queda en la poltrona", añade

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha dado este miércoles por "amortizado" al vicepresidente Pablo Iglesias y ha recalcado que Pedro Sánchez le mantiene en el Gobierno porque es una persona "muy útil" para él, dado que con sus "excentricidades" y declaraciones "distrae a los demás" y no se pone el foco en la gestión del presidente del Gobierno.

"A mi de Pablo Iglesias no me sorprenden. Uno sabe de dónde viene Iglesias, sabe cuál es su pensamiento y qué pretende", ha declarado Almeida en una visita a las obras del parque de La Gavia (Madrid) al ser preguntado por las palabras del líder de Podemos asegurando que en España no hay una "plena normalidad democrática".

Así, Almeida ha señalado que Iglesias "no pretende una democracia como la española", en la que "caben todos". "En la democracia de Pablo Iglesias no cabemos todos. Ésa es la diferencia de una democracia como la española, en la que dentro de nuestras diferencias todos podemos convivir", ha apostillado.

AFEA A SÁNCHEZ QUE NO RESPONDA A PREGUNTAS

Dicho esto, el regidor ha asegurado que a él no le "preocupa" Iglesias sino el hecho de que el presidente del Gobierno esté "desaparecido desde hace mes medio" sin "dar la cara" en "lo peor de la tercera ola" ni responder a preguntas de los medios de comunicación.

En este punto, ha asegurado que Sánchez mantiene en su Gobierno a Iglesias porque le es de una "utilidad tremenda", dado que "mientras se habla de las excentricidades" del vicepresidente "no se habla de lo que de verdad está haciendo" el jefe del Ejecutivo.

"A mi no me interesa lo que diga Pablo Iglesias. Para mi Pablo Iglesias es alguien amortizado en política, es alguien que no tiene demasiado recorrido. Que disfrute de su vicepresidencia vacía de competencias, que disfrute de su estatus, de sus coches oficiales, de sus niñeras y de lo que le queda en la poltrona", ha proclamado.

En este sentido, ha insistido en que el "problema" de España no es Iglesias sino Sánchez, al que es "muy útil" el vicepresidente porque "distrae a los demás" con sus declaraciones y no hablan del calendario de vacunación, la situación económica o los fondos europeos, que es lo que "de verdad interesa a los españoles. "Para Sánchez es perfecto: mientras hablen de Pablo Iglesias no hablarán de mi", ha concluido.