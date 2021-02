Fútbol.- Peramos agradece el apoyo al fútbol de Madrid y desea suerte a Paco Díez en la RFFM

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) Jesús Peramos ha agradecido el apoyo de los responsables del fútbol de Madrid con los que se ha cruzado en "este ilusionante camino", y ha deseado suerte al reelegido Paco Díez en su nuevo mandato al frente de la institución.

Tras las elecciones a la Asamblea de la RFFM, celebradas este martes, Jesús Peramos confía en que Paco Díez tenga suerte en su próximo mandato, "puesto que será la suerte del fútbol de la Comunidad de Madrid".

En una carta abierta, el exdirectivo de AFE recordó que han sido dos años de estrategias y de dar forma a un programa que aún cree que es el mejor para la "viabilidad y reconstrucción del fútbol de Madrid y para colocarlo en la posición que se merece, y no solo a nivel nacional".

"Muchas gracias a todas y cada una de las personas que, como yo, también han creído -y creen- en dichas ideas y proyecto. Gracias por el apoyo, también por sus aportaciones, a todos con los que me he cruzado en este emocionante e ilusionante camino y, por supuesto, muchas gracias al fantástico equipo que me ha acompañado. Su labor ya ha servido para hacer ver al fútbol de Madrid que otra gestión es posible y que no todo vale en un organismo que es propiedad de todas y todos los que hacen posible el fútbol en la región", comentó.

Por último, Peramos deseó "mucha suerte" al recién elegido presidente Paco Díez en su próximo mandato, y que "ojalá saque a la querida RFFM del bache en el que lleva metida dos años". "Nos vemos por los campos de Madrid, en el césped, el banquillo o en la grada", se despidió.