Fútbol/Copa.- Marcelino: "Tenemos que ser ambiciosos, aunque suponga un riesgo"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Athletic Club, Marcelino García Toral, ha pedido a sus jugadores que sean "ambiciosos" y que vayan a buscar el gol y el triunfo en el duelo de ida de las semifinales de la Copa del Rey que disputan, en San Mamés, frente al Levante UD.

"Tenemos que ser ambiciosos e ir a por el gol, aunque suponga un riesgo añadido de poder encajar un gol. Pero no podemos dejar todo en esta eliminatoria para los últimos minutos. No debemos esperar a ver qué sucede", apuntó en rueda de prensa.

La novedad de estas semifinales es que son a ida y vuelta, tras jugarse las rondas previas a un único partido. "Siempre se prefieren dos partidos a uno, sobre todo si ese uno lo juegas fuera de casa. Así es este formato de Copa del Rey, súper atractivo. El primer partido encauza la eliminatoria hacia lo positivo o negativo, pero se suele decidir en el segundo partido", manifestó Marcelino.

Por ello, y pese a jugar la vuelta fuera, no firma un 0-0. "No firmo nunca un empate, no es nuestra mentalidad ni la del cuerpo técnico, futbolistas ni club. Queremos ganar, jugamos en casa y lo afrontamos con la voluntad de ganar y ojalá seamos capaces de mantener por primera vez la portería a cero, te da ventaja si puedes ganar sin encajar", se sinceró.

"Tengo la pena de que encajamos, pero la alegría de que el rival nos crea pocas ocasiones de gol. Pero por detalles y acierto del rival nos penalizan hasta tal manera de que somos hasta ahora incapaces de mantener la portería a cero", explicó sobre ese hecho de no haber logrado mantener la portería invicta desde su llegada a Bilbao.

En cuanto al Levante UD, aseguró que se miden a un rival en forma, aunque no escondió que les prefiere a Barça o Sevilla, los otros dos semifinalistas. "Nos enfrentamos a un equipo que mete gol con facilidad y que está en una racha muy buena. En los últimos 9 partidos no ha perdido, nos enfrentamos a un muy buen equipo", avisó.

"Jugamos con la motivación y ambición de poder jugar una final y entrar en la historia por jugar tres finales en una temporada. Pero ellos juegan con la ilusión de jugar por primera vez en su historia una final (de Copa del Rey). Los dos vamos a dar el resto por convertir ese sueño en realidad", aseguró.

De ahí que, con esa satisfacción, no dé importancia al calendario apretado. "Qué bonita satisfacción hablar de este primer partido de semifinales, y el cansancio físico lo tendrá también el rival. Le otorgamos un papel secundario porque la satisfacción e ilusión por poder jugar dos finales de Copa seguidas supera cualquier cansancio", prosiguió.

Para este duelo de ida, salvo contratiempo, podrá contar con Asier Villalibre e Iker Muniain. "Creo que van a estar disponibles ambos. Dependemos del entrenamiento de esta tarde, pero creemos que, por las expectativas que son muy favorables, que estarán. Ayer entrenaron con normalidad con el grupo y hoy también lo harán. Si no surge nada, estarán para contar con ellos de inicio", manifestó.