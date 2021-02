Gobierno de Jalisco no atenderá medida cautelar, niegan discriminación a adultos mayores

El Gobierno de Jalisco rechazó acatar la medida cautelar emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) donde se pedía que adultos mayores pudieran acceder a establecimientos comerciales como tiendas de autoservicio, para comprar sus insumos básicos, argumentando que limitarlos en actividades básicas entra en los criterios de ser un acto de discriminación.

“La limitación para adultos mayores se mantiene porque son el grupo de población más vulnerable ante la pandemia por Covid-19”, justificó el gobierno de Jalisco, argumentando que la medida estará vigente por un corto periodo de tiempo, hasta el viernes 12 de febrero.

Se informó que la medida concluirá el próximo viernes. / FOTO: Gobierno de Jalisco

La restricción también incluye que no entren niños a estos establecimientos, pero la realidad es que las medidas se han concentrado en los adultos mayores. La falta de protocolos precisos y arbitrariedad en la operación de los establecimientos, ha provocado eventos de maltrato contra personas de la tercera edad, o que muchos de ellos, quienes no tienen redes de apoyo familiar, no puedan surtir los insumos más básicos.

“Son el grupo de población más vulnerable ante la pandemia por Covid-19, por lo que esta medida preventiva debe mantenerse. Al corte del 5 de febrero de 2021, de los 203 mil 784 casos activos notificados mediante el Sistema Radar Jalisco, el 16.38% corresponden a personas de 60 y más años de edad. Además, los adultos mayores representan el 68.47% de las ocho mil 857 defunciones ocurridas en Jalisco”, cita la Secretaría de Salud.

La dependencia incluso señala las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, sobre los riesgos de la enfermedad entre adultos mayores.

“Dicha medida fue recomendada por la Mesa Especializada de Salud, en la sesión de fecha 15 de enero de 2021, bajo aspectos técnicos y científicos, considerando las características del grupo de riesgo, los lugares materia de la restricción y el contexto”, se lee en el documento de respuesta dirigida al visitador general de la CEDHJ.

Las autoridades expresaron que la medida no tiene como finalidad el generar una restricción permanente ni discriminatoria para los adultos mayores y afirman que la gran mayoría de los protocolos sanitarios que se han emitido hasta hoy, han limitado o restringido en cierto grado derechos y libertades de la población. “Sin embargo, todas y cada una de dichas medidas se han sustentado en evidencia científica y epidemiológica”.

La Mesa de Salud aclara que las medidas sanitarias aprobadas por este órgano, en ningún momento restringen el acceso de mujeres embarazadas a tiendas de autoservicio, departamentales y comercio.

A detalle